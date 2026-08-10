Майже 100 грн за літр?: скільки водіям доведеться заплатити за пальне сьогодні

Ціни на пальне 10 серпня / © Associated Press

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Сьогодні, 10 серпня, провідні українські мережі АЗС показали свіжі цінники на пальне. На щастя, для водіїв сьогодні суттєво нічого не змінилося, оскільки вартість усіх видів пального практично не зросла. Середня вартість бензину А-95 нині становить близько 81,67 грн/л, а дизелю — 91,56 грн/л.

Більше повідомляє «Главком».

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Ціни на пальне 10 серпня: скільки коштує дизель

Ситуація на ринку пального в Україні залишається відносно стабільною. Хоча від учора вартість пального майже не змінилася, ціновий розрив між мережами залишається суттєвим.

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Найвищі ціни на бензин та дизель утримують заправки «ОККО», WOG та Socar. Натомість демократичніші варіанти пропонують у мережах «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Вартість пального на АЗС 10 серпня:

UPG : А-95 — 79,90; А-95+ — 81,90; ДП — 90,90; ДП+ — 92,90; А-100 — 88,90; газ — 42,90.

ОККО : А-95 — 82,90; А-95+ — 85,90; ДП — 93,90; ДП+ — 96,90; А-100 — 92,90; газ — 43,90.

WOG : А-95 — 83,50; А-95+ — 85,90; ДП — 93,80; ДП+ — 96,80; А-100 — 92,90; газ — 44,50.

KLO : А-95 — 81,10; А-95+ — 83,20; ДП — 93,90; ДП+ — 96,60; А-100 — 90,20; А-92 — 78,90; газ — 44,90.

SOCAR : А-95 — 85,40; А-95+ — 88,40; ДП — 95,90; ДП+ — 98,90; А-100 — 95,40; газ — 43,90.

Укрнафта : А-95 — 79,90; А-95+ — 82,90; ДП — 89,90; ДП+ — 91,90; А-92 — 77,90; газ — 42,90.

БРСМ-Нафта: А-95 — 79,63; ДП — 91,04; газ — 41,39.

Різниця в ціні на найпопулярніше пальне А-95 між найдешевшою мережею та найдорожчою становить майже 5,8 грн на кожному літрі. Вартість стандартного дизеля в середньому на 10 грн вища за бензин А-95.

Бензин А-92 залишається представленим лише у двох мережах АЗС: KLO та «Укрнафта». Марка поступово виходить з масового вжитку.

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Чи здорожчає пальне до 100 гривень

Нагадаємо, ціна пального в Україні може наблизитися до 100 гривень за літр, але цього психологічного рубежу вдасться уникнути, якщо вартість не досягне цієї позначки до кінця літа.

За словами фінансового аналітика та економіста Олексія Куща, український паливний ринок перебуває під тиском як глобальних, так і внутрішніх факторів.

Одним із ключових ризиків експерт назвав масове знищення російськими ударами автозаправних станцій і бензовозів, насамперед на Лівобережжі. Через це мережі АЗС втрачають можливість продавати пальне та супутні товари й послуги, такі як кава, їжа та товари в магазинах, які забезпечували значну частину їхніх доходів.

Економіст підкреслив, що пересувні заправки, які використовуються після руйнування стаціонарних АЗС, позбавлені можливості отримувати прибуток від продажу супутніх товарів.

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