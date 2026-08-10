Дно Дунаю відкрило страшну таємницю: що знайшли через рекордну посуху

Що знайшли на дні Дунаю / © Associated Press

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Аномальна спека та посуха, які охопили Європу та Велику Британію, почали оголювати те, що багато років чи навіть століть лишалося прихованим під водою. Обміління річок, водосховищ і озер по всій території континенту відкрило дослідникам унікальний доступ до історичних артефактів.

Про це пише Mirror.

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Рекордна спека оголила приховану історію: з-під води «виринули» кістки мамонта та речі нацистів

Рекордно низький рівень води в Дунаї в районі Будапешта дозволив знайти військовий мотоцикл Wehrmacht моделі DKW NZ 350-1, випущений у Німеччині наприкінці Другої світової війни. Мотоцикл виявили на березі прямо навпроти будівлі угорського парламенту.

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Поруч із мотоциклом у річковому мулі знайшли німецьку військову каністру із залишками пального, протитанкові міни TMi-35 та фрагменти гранат, які згодом знешкодили вибухотехніки Збройних сил Угорщини.

Окрім техніки та боєприпасів, фахівці Німецької комісії з військових поховань вилучили рештки двох солдатів Вермахту. Обидва мали цілі подвійні розпізнавальні жетони. Це свідчить про те, що їхню смерть свого часу так і не зареєстрували в Берліні. Після процедури офіційної ідентифікації їх поховають із іншими військовими на німецькому військовому цвинтарі в Будапешті.

У Болгарії, поблизу села Ряхово, місцевий житель помітив на обмілілому дні кістки стародавнього мамонта. Науковці з Регіонального історичного музею Русе підтвердили, що рештки належать молодому шерстистому мамонту.

Унікальність знахідки полягає в тому, що в мулі збереглися одразу обидва бивні тварини, що трапляється вкрай рідко. Артефакти відправили до музейної лабораторії для консервації та хімічного укріплення, після чого їх виставлять для загального огляду.

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Директор музею професор Николай Ненов пояснив, що десятки тисяч років тому ця територія мала зовсім інший ландшафт:

«Науковці, які досліджували цю місцевість раніше, припускали, що тут є рештки. Зараз ця територія є частиною Дунаю, але тисячі років тому це, ймовірно, було болото».

Посушлива погода у Великій Британії випалила газонну траву, завдяки чому на поверхні проступили контури давніх архітектурних споруд і садів, давно втрачених для історії.

На південному газоні маєтку Чатсворт-хаус у Дербіширі проявилися візерунки Великого партеру — орнаментального саду, створеного для 1-го герцога Девонширського приблизно 1699 року. Сад засипали та замінили новим дизайном близько 1730 року. Оскільки трава, засіяна на місці колишніх стежок і клумб, має коротше коріння, під час спеки вона вигорає швидше, тимчасово оголюючи підземні контури саду XVII століття.

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Схоже явище зафіксували й в Оксфордширі — на території Бленгеймського палацу. Спека виявила обриси 300-річного саду, створеного 1705 року королівським садівником Генрі Вайзом. Цей партер розібрали ще у 1760-х роках під час масштабної реконструкції ландшафту, однак нинішня посуха знову вивела його контури на поверхню.

Спека: останні новини

Нагадаємо, за даними Європейської служби з питань зміни клімату Copernicus (C3S), Світовий океан прогрівся до чергового температурного максимуму: середня температура поверхні моря у липні сягнула 20,96 °C. Це означає, що зовсім скоро спека посилиться, а по всьому світу знову будуть аномальні виклики погоди.

За прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації, нинішній супер-Ель-Ніньйо може стати найінтенсивнішим за всю історію спостережень, а його пікові наслідки проявляться на початку наступного року.

Це потепління спричиняє масштабні погодні аномалії та глобальний перерозподіл опадів. У той час як Африканський Ріг, захід Північної Америки та окремі райони Центральної Азії опиняться під загрозою повеней, Північна Європа, Австралія, Індія та південь Центральної Америки потерпатимуть від посухи.

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