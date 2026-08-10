Супер-Ель-Ніньйо посилюється: які погодні аномалії чекають на світ уже скоро

Супер-Ель-Ніньйо посилюється / © Unsplash

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Світовий океан прогрівся до чергового температурного максимуму. За даними Європейської служби з питань зміни клімату Copernicus, середня температура поверхні моря у липні сягнула 20,96 °C, перевищивши попередній показник 2023 року. За даними науковців, це тривожний сигнал, який свідчить про стрімке посилення супер-Ель-Ніньйо.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Світовий океан прогрівся до нового максимуму: супер-Ель-Ніньйо посилюється

Головним драйвером такого стрибка стало аномальне потепління у тропічній частині Тихого океану — регіоні, де й зароджується цей кліматичний феномен. За оцінками C3S, Ель-Ніньйо вже провокує екстремальний нагрів океанічних вод, і найближчими місяцями ці процеси лише набиратимуть обертів.

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Для Європи такі показники означають морські хвилі тепла. Водночас на суші Західна Європа пережила найспекотніші червень та липень за всю історію спостережень: середня температура сягнула 21,62 °C, що на 2,79 °C вище за місячну норму. Континент фактично опинився в епіцентрі четвертої поспіль хвилі спеки.

Що таке Ель-Ніньйо та чого очікувати далі

Південна осциляція Ель-Ніньйо — це природний кліматичний цикл із чергуванням теплої (Ель-Ніньйо) та холодної (Ла-Нінья) фаз, які змінюють одна одну раз на 2–7 років. Під час теплої фази пасати, що зазвичай відганяють прогріті води від берегів Південної Америки до Австралії, слабшають або змінюють напрямок.

Це блокує підйом холодних глибинних вод та спричиняє накопичення гарячої води на поверхні Тихого океану. Згодом це тепло розходиться планетою та піднімає середньосвітову температуру. Через підвищення середньосвітової температури виникають масштабні погодні аномалії.

Усесвітня метеорологічна організація прогнозує, що від серпня до жовтня Ель-Ніньйо зростатиме і стане «сильною» подією. За даними ВМО, температура поверхні моря у ключових регіонах може перевищити сезонну норму на 2,9 °C, що робить нинішній процес супер-Ель-Ніньйо потенційно найінтенсивнішим за всю історію спостережень.

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Глобальний перерозподіл температур матиме наслідки для всього світу. Найбільш відчутні пікові ефекти зазвичай проявляються на початку наступного року.

У період від серпня до жовтня суттєво зміниться й карта опадів. У той час як Африканський Ріг, захід Північної Америки та окремі райони Центральної Азії зіткнуться із загрозою масштабних повеней через рясні зливи, Північна Європа, більша частина Австралії, Індійський субконтинент і південь Центральної Америки потерпатимуть від засухи.

«Липень 2026 року став третім поспіль місяцем аномальної спеки в Західній Європі, внаслідок чого сукупний температурний показник за червень і липень сягнув нового рекордного рівня для цього регіону. Стійкі системи високого тиску утримували тепло над Західною Європою, а екстремальні температури також посилили масштабну посуху», — пояснює керівниця стратегічного напряму з питань клімату в Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди Саманта Берджесс.

Аналіз C3S підтверджує стрімке падіння рівня вологості ґрунту в Європі, особливо у Франції, Іспанії, Німеччині та Великій Британії.

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Поєднання аномальної спеки та відсутності опадів призвело до сплеску лісових пожеж, найсильніше від яких постраждали Франція, Іспанія та Греція. У Франції Європейська система інформації про лісові пожежі станом на 30 липня зафіксувала 91 024 гектари випаленої землі. Це перевищує попередній річний рекорд і в 6,2 раза вище за середній показник за останні 20 років.

У Жиронді вогонь знищив понад 42 тисячі гектарів землі, що стало однією з найбільших катастроф такого типу від часів Другої світової війни.

Масштабна кліматична аномалія найбільше вдарить по жінках

Нагадаємо, міжнародна благодійна організація CARE International попередила про катастрофічні наслідки кліматичного феномену Ель-Ніньйо для жінок у країнах Східної та Південної Африки.

Екстремальні погодні умови — від потужних злив до масштабних посух — у поєднанні з різким скороченням іноземної допомоги спричинили глибоку кризу у сферах охорони здоров’я та продовольчої безпеки. Через катаклізми дівчата втрачають можливість навчатися, а вагітні жінки залишаються без належного харчування та змушені народжувати в екстремальних умовах.

Ситуацію значно ускладнює скорочення міжнародного фінансування програм у регіоні з 250 до 140 мільйонів доларів. Зокрема, в Ефіопії благодійний бюджет скоротився зі 130 до 15 мільйонів доларів, а в Сомалі з початку року закрилося близько 50 медичних центрів. Як наслідок, фіксується стрімке зростання кількості виснажених і зневоднених вагітних жінок, які долають величезні відстані пішки в пошуках медичної допомоги.

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