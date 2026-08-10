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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Яка різниця між числом і цифрою: головні відмінності

Коли потрібно казати число, а коли — цифра.

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
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Числа та цифри

Числа та цифри

Яка різниця між числом та цифрою? Хоча у повсякденному спілкуванні ми часто вживаємо ці слова як синоніми, насправді вони позначають різні поняття.

Що таке цифра

Цифра — це графічний знак, який ми використовуємо для запису чисел. У найпоширенішій десятковій системі числення існує лише 10 цифр — 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. Слово цифра походить від арабського сифр, що означає нуль. Ці символи є своєрідним «алфавітом математики», який слугує будівельним матеріалом для запису. Цифри самі собою не несуть власного кількісного значення, доки не стають частиною числа. Наприклад, цифра 7 — це лише окремий знак, але число 77 складається вже з 2 цифр — 7 і 7. Аналогія з мовою проста, буква дорівнює цифрі, а слово дорівнює числу.

Що таке число

Число — це абстрактне математичне поняття, яке використовується для підрахунку, вимірювання, маркування, упорядкування або вираження порядку чи величини об’єктів. На відміну від цифри, чисел існує безмежна кількість. Воно може складатися як з 1 цифри, так і з їхньої комбінації, доповненої математичними знаками — наприклад, мінусом для від’ємних значень або комами для дробів. Прикладами чисел є 5, 100, ½, -7 та 3,14. Числа можна записувати за допомогою цифр (як 125 чи 2025), словами («сто двадцять п’ять») або іншими системами числення (наприклад, римськими числами I, V, X чи двійковим кодом із 0 і 1). Окрім практичного застосування, числа мають також культурне значення, адже на Заході 13 вважають нещасливим числом, а слово мільйон часто означає просто дуже велику кількість.

Як розрізняти поняття числа та цифри

Простими словами, число — це математична сутність, а цифра — лише спосіб його фіксації на письмі. Наприклад, число 10 правильно називати саме числом, оскільки це не 1 символ, а поєднання 2 цифр — одиниці та нуля. Своєю чергою, цифри від 0 до 9 також можуть бути числами, коли ними записана конкретна кількість або порядковий номер, наприклад, 3 літери у слові.

Система числення визначає цифри та числа

Важливо розуміти, що набір цифр не є універсальним і залежить от конкретної системи лічби. Те, що в 1 системі є числом, в іншій може виявитися цифрою. Наприклад, у римській системі числення арабське число 10 позначається як цифра Х, що записується латинською літерою. У шістнадцятковій системі, яку найчастіше використовують розробники комп’ютерів та програмісти, до арабських цифр від 0 до 9 додаються 6 латинських літер від A до F, які відповідають значенням від 10 до 15 і також виконують роль цифр. У деяких мовах, таких як давньогрецька, церковнослов’янська та іврит, взагалі існує система запису чисел літерами.

Отже, головний висновок простий: цифри — це знаки та одиниці рахунку від 0 до 9 у десятковій системі, а числа є кількісними абстракціями, які складаються з цих цифр і слугують для вираження величин.

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