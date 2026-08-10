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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Спільнота шокована: у горах розбився 30-річний рекордсмен зі скелелазіння

Рідні та друзі спортсмена висловлюють співчуття, зазначаючи, що він пішов із життя, займаючись улюбленою справою.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Джейк Вайзенант

Джейк Вайзенант / © Instagram/@jake.doubleyew

У віці 30 років загинув рекордсмен зі скелелазіння Джейк Вайзенант, який раніше встановив приголомшливий швидкісний рекорд на Ель-Капітані. Судово-медична служба підтвердила факт смерті внаслідок нещасного випадку.

Про це пише Lad Bible.

У судово-медичній службі шерифа округу Туларе підтвердили, що Вайзенант загинув 3 серпня. Причину смерті правоохоронці класифікували як «нещасний випадок». Водночас влада поки не розкриває жодних додаткових обставин трагедії.

Звістка про смерть 30-річного скелелаза вже викликала хвилю скорботи серед представників спортивної спільноти. Подруга Вайзенанта Бейлі Мур, яка знала його багато років, присвятила чоловікові емоційний допис в Instagram. Вона наголосила, що Джейк «помер, займаючись улюбленою справою».

«Мені неймовірно важко повідомляти про смерть мого друга дитинства та людини, якій я довіряла все життя, — Джейкоба Деніела Вайзенанта. Наша родина абсолютно спустошена цією новиною, але знаходить розраду в тому, що Джейк помер, займаючись улюбленою справою, у прекрасних горах Сьєрра-Невада», — йдеться в заяві подруги.

Під публікацією користувачі залишили численні слова підтримки та співчуття. Один із них написав: «Моє серце розбите разом із тобою. Джейк був таким світлом у цьому світі, він був твоїм братом. Надсилаю тобі стільки любові, сестро, його дуже не вистачатиме».

Ще один коментатор поділився спогадами про спортсмена: «Джейк був такою доброю та щирою людиною, і він назавжди залишиться в моєму серці на особливому місці».

Скелелаз Ноа Фокс, який разом із Вайзенантом займався цим видом спорту в травні, також висловив свою скорботу: «Останні кілька місяців я мав привілей лазити разом із Джейком, і це спогади, які я берегтиму до кінця свого життя».

Що відомо про Джейка Вайзенанта?

Широку популярність у скелелазному середовищі Вайзенант здобув у жовтні 2024 року. Тоді разом із Брантом Гайселлом він здійснив швидкісне сходження на Ель-Капітан — приблизно 3000-футову, або близько 914-метрову, скелю в національному парку Йосеміті. Спортсменам вдалося встановити новий рекорд проходження маршруту Lurking Fear. Вони піднялися на Ель-Капітан лише за 2 год. 55 хв. і 32 секунди. Попередній рекорд, який належав Юдзі Хіраямі та Ніку Фаулеру, Вайзенант і Гайселл перевершили майже на 10 хв.

Нагадаємо, у США під час прямого ефіру в соцмережах загинув 23-річний альпініст і популярний блогер Бейлін Міллер. Трагедія сталася в національному парку Йосеміті, коли він підкорював гранітну стіну Ель-Капітан висотою близько 900 м. За словами очевидців і брата загиблого, Міллер успішно дістався вершини, але зірвався під час спроби витягти сумки, що застрягли на скелі.

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