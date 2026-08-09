Близнята / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 10 серпня?

День постійних суперечок і конфліктів, коли ми схильні з’ясовувати стосунки з оточенням з будь-якого — зокрема й найдрібнішого — приводу, а іноді й зовсім без нього. Дуже важливо стримувати свої емоції, які, маючи велику амплітуду, забезпечать нам неспокійне життя. Найнеприємніші наслідки такої поведінки — ускладнення стосунків з оточенням, зокрема й з найближчими людьми, які згодом доведеться довго налагоджувати; набагато простіше — не доводити протистояння до небезпечної стадії. Відпочинок, запланований на цей час, обов’язково має бути активним — лежати на дивані з книжкою можна буде й взимку, а поки що треба насолоджуватися літніми днями, яких залишилося не так багато.

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Близнята

Близнята зможуть досягти приголомшливих професійних результатів, які приведуть як до серйозного кар’єрного зростання чи роботи над новим перспективним проєктом, так і до значного підвищення зарплати.

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Щоправда, для цього не слід розпорошувати свої сили на кілька завдань одночасно, а вибрати одне — найпріоритетніше — і зосередитися винятково на ньому. Не варто також відволікатися на будь-які дії, так чи так пов’язані з відпочинком: перепочити можна буде лише після того, як основна справа буде успішно завершена.

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