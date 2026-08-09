69-річна Оксана Білозір показала мальовниче місце в Україні, де шукає натхнення та наповнюється

Оксана Білозір

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69-річна співачка Оксана Білозір показала, де шукає натхнення та сили, опублікувавши фото з мальовничого Кам’яного села на Житомирщині.

Народна артистка вирушила туди, аби побути подалі від метушні. Для своєї мандрівки вона обрала незвичний етнообраз. Білозір позувала серед величезних валунів. На ній були обтислі джинси, квітчаста блуза та джинсова жилетка. Особливу увагу привернула її розшита квітами жилетка. Втім, найбільше співачку вразила не природа, а атмосфера цього місця.

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«Кам’яне село — місце, де хочеться зупинитися і прислухатися до себе. Особливо мене вразив Камінь Божий — величезний валун із відбитком стопи, з яким пов’язано багато народних переказів. Для когось це легенда, для когось — особливий символ віри. А для мене — ще одне нагадування про те, як багато таємниць зберігає наша земля», — поділилася артистка.

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Оксана Білозір / © instagram.com/oksana_bilozir

Оксана Білозір / © instagram.com/oksana_bilozir

Під час поїздки Білозір разом із супутниками молилася за Україну та її захисників, згадувала рідних і близьких. Вона також розповіла, що у цій особливій атмосфері вони говорили про майбутнє, мріяли й просто насолоджувалися тишею.

«Ми молилися за Україну, за наших захисників, за рідних і близьких, говорили про майбутнє, мріяли й просто дозволили собі побути в тиші», — написала Оксана.

Кам’яне село — унікальна природна пам’ятка на Житомирщині, відома великими гранітними валунами та численними легендами, пов’язаними з ними. Серед місцевих святинь особливе місце посідає так званий Камінь Божий — валун із заглибленням, яке нагадує відбиток людської стопи. Саме ця атмосфера тиші, природи й народних переказів стала для Оксани Білозір приводом зупинитися, помолитися та набратися нових сил.

Оксана Білозір / © instagram.com/oksana_bilozir

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик розсекретила своє місце сили в Україні та куди хоче звозити молодшого сина Табріза.

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