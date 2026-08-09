"Путіне, ти програєш": відомий голлівудський актор емоційно відреагував на атаку РФ по Одесі

Ештон Кутчер та Міла Куніс / © Associated Press

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Голлівудський актор Ештон Кутчер різко звернувся до Володимира Путіна після нової атаки Росії на Одесу, закликавши російського диктатора здатися.

Російський удар по Одесі цього разу обурив відомого актора. Кутчер публічно відреагував на атаку, не добираючи м’яких формулювань. Особливу увагу він звернув на обстріл стадіону «Чорноморець». Актор переконаний, що такі дії свідчать про слабкість російського керівництва. Свою позицію він озвучив просто й категорично. Кутчер також закликав Путіна припинити війну.

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«Бомбардування Володимиром Путіним футбольного стадіону в Одесі свідчить про одне з двох: некомпетентність або відчай. Путін, ти програєш. Здавайся!»— заявив зірка.

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Допис Ештона Кутчера / © скриншот

Ештон Кутчер та Міла Куніс / © Associated Press

Це не перша гучна заява Ештона Кутчера на підтримку України. Разом із дружиною Мілою Куніс, яка народилася в Чернівцях, він допомагав збирати кошти для українців після початку повномасштабної війни. За даними, які наводить джерело, подружжю вдалося залучити 35 мільйонів доларів допомоги, а ще 3 мільйони вони внесли особисто.

«Я завжди відчувала себе американкою, але сьогодні я пишаюся, що я українка», — сказала Міла на початку повномасштабного вторгнення.

На підтримку України Куніс неодноразово говорила публічно. Акторка народилася в Чернівцях, а до США переїхала разом із родиною в дитинстві. У 2019 році Кутчер і Куніс приїжджали до Києва на форум Ялтинської європейської стратегії, де зустрілися з Володимиром Зеленським.

Міла Куніс / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ветеран війни Притула жорстко розніс Полякову через дружбу з росіянами.

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