"Путин, ты проигрываешь": известный голливудский актёр эмоционально отреагировал на атаку РФ на Одессу

Эштон Кутчер и Мила Кунис / © Associated Press

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Голливудский актёр Эштон Кутчер резко обратился к Владимиру Путину после новой атаки России на Одессу, призвав российского диктатора сдаться.

Российский удар по Одессе на этот раз возмутил известного актера. Кутчер публично отреагировал на атаку, не выбирая мягких формулировок. Особое внимание он уделил обстрелу стадиона «Черноморец». Актер убежден, что такие действия свидетельствуют о слабости российского руководства. Свою позицию он озвучил просто и категорично. Кутчер также призвал Путина прекратить войну.

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«Бомбардировка Владимиром Путиным футбольного стадиона в Одессе свидетельствует об одном из двух: о некомпетентности или отчаянии. Путин, ты проигрываешь. Сдавайся!» — заявил звезда.

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Пост Эштона Катчера

Эштон Катчер и Мила Кунис / © Associated Press

Это не первое громкое заявление Эштона Кутчера в поддержку Украины. Вместе с женой Милой Кунис, которая родилась в Черновцах, он помогал собирать средства для украинцев после начала полномасштабной войны. По данным, приведенным источником, супругам удалось привлечь 35 миллионов долларов помощи, а ещё 3 миллиона они внесли лично.

«Я всегда чувствовала себя американкой, но сегодня я горжусь тем, что я украинка», — сказала Мила в начале полномасштабного вторжения.

В поддержку Украины Кунис неоднократно высказывалась публично. Актриса родилась в Черновцах, а в США переехала вместе с семьёй в детстве. В 2019 году Кутчер и Кунис приезжали в Киев на форум «Ялтинская европейская стратегия», где встретились с Владимиром Зеленским.

Мила Кунис / © Associated Press

Напомним, недавно ветеран войны Притула жестко раскритиковал Полякова за дружбу с россиянами.

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