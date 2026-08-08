"Абсолютный идиотизм": ветеран войны Притула жестко раскритиковал Полякову за дружбу с россиянами

Алексей Притула / © скриншот с видео

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Ветеран российско-украинской войны Алексей Притула резко высказался об Оле Поляковой и других украинцах, которые продолжают поддерживать дружеские связи с россиянами, назвав такую позицию недопустимой в условиях войны.

Поводом для разговора стало участие Поляковой в фестивале Лаймы Вайкуле. Во время мероприятия артистка записала видео с российским блогером. Кроме того, среди ее знакомых есть российская писательница Ника Белоцерковская и предприниматель Евгений Чичваркин. Ветеран не стал скрывать своего отношения к явлению «хороших россиян». По его мнению, во время полномасштабной войны подобные дружеские связи лишь стирают границу между Украиной и страной-агрессором.

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«У меня возникает чувство отвращения к таким людям. Вот и всё. Это к**ченые люди, которые пытаются выйти за рамки войны, пытаются размыть эти границы, и это абсолютный идиотизм. Кто бы это ни делал, мне плевать, нормальные люди так не поступают», — заявил Алексей Притула в беседе с Алиной Доротюк.

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Алексей Притула / © скриншот с видео

Ветеран подчеркнул, что его позиция не зависит от того, насколько известен человек, поддерживающий контакты с россиянами. Он убежден, что исключения не должны становиться оправданием для общего правила, а отношение к гражданам страны-агрессора во время войны должно оставаться категоричным.

«Для нормального человека россиянин — это враг. Самый настоящий враг, каким бы он ни был. У каждого правила есть свои исключения, но правило остается в силе. Все россияне — ублюдки, которые должны погибнуть. И исчезнуть с лица земли. Я на это смотрю именно так, и в этом я категоричен», — сказал защитник.

Алексей Притула / © скриншот с видео

Притула также добавил, что не видит для себя возможности пересмотреть эту позицию в ближайшее время. По его словам, даже воспитание собственной дочери он связывает с таким отношением к россиянам.

«Возможно, лет через 30, когда они уже будут гнить, я буду сочувствовать. Но сейчас — нет. И свою дочь я буду учить так же — ненавидеть их до конца жизни, по крайней мере, моей. Вот и всё», — подытожил он.

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Отметим, что Алексей Притула — ветеран российско-украинской войны. В сентябре 2022 года во время наступления на Лиман он получил тяжелое ранение, в результате которого лишился обеих ног.

Алексей Притула / © скриншот с видео

Напомним, недавно Юрко Юрченко также раскритиковал Полякову, Потапа и Настю за «вечеринку» в Юрмале во время войны.

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