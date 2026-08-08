Российская атака на выборы: кандидат в президенты Франции подал официальную жалобу

Кандидат в президенты Франции Габриэль Атталь / © Associated Press

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Бывший премьер-министр Франции и кандидат в президенты Габриэль Атталь подал жалобу в связи с предполагаемой российской кампанией дезинформации, направленной против него в преддверии президентских выборов 2027 года.

Об этом сообщает издание Politico.

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Адвокаты Атталя сообщили французским СМИ, что жалоба была подана в пятницу, 7 августа. В ней речь идет о возможном «иностранном вмешательстве, манипулировании информацией, фабрикации контента», что может нанести ущерб фундаментальным интересам Франции и повлиять на честность предстоящих выборов.

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По словам юристов, несколько аккаунтов в социальной сети X распространяли сфальсифицированные видеоролики и материалы, стилизованные под публикации французских и международных СМИ. В них Атталю приписывали заявления, которых он на самом деле не делал.

По мнению его представителей, распространение такого контента преследовало цель дискредитировать политика как кандидата на пост президента.

Атталь заявил о российском следе

Атталь, представляющий президентскую партию «Возрождение» Эмманюэля Макрона, ранее на этой неделе заявил, что стал мишенью кампании по иностранному вмешательству, которая, по его словам, имеет российское происхождение. Политик также предупредил, что попытки дестабилизации во Франции могут активизироваться с приближением выборов, запланированных на апрель 2027 года.

Французское государственное агентство Viginum, занимающееся противодействием онлайн-манипуляциям, подтвердило выявление информационной операции против Атталя. По оценке ведомства, она содержит признаки, характерные для пророссийских тактик дезинформации.

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Атталь — не первый французский политик, заявивший о возможной российской информационной кампании в преддверии президентских выборов. Ранее сообщалось о подобных атаках против бывшего премьер-министра Эдуара Филипа и левоцентристского депутата Европарламента Рафаэля Глюксманна.

Президентские выборы во Франции должны состояться в апреле 2027 года. На фоне приближения избирательной кампании французские власти уделяют повышенное внимание иностранному вмешательству и распространению фальсифицированного контента в социальных сетях.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении масштабных договоренностей с Францией в сфере оборонного сотрудничества.По его словам, речь идет не только о новых поставках вооружения, но и о передаче лицензий на производство современных видов оружия, а также об укреплении украинской системы противовоздушной обороны.

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