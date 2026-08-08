Кроты исчезнут с участка уже за сутки: копеечный трюк, который действительно работает

Как избавиться от кротов на участке / © pexels.com

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Есть простой способ отпугнуть незваных гостей с помощью запаха.

Почему на участке появляются кроты

Кроты большую часть жизни производят под землей и прокладывают многочисленные ходы в поисках пищи. В их рационе есть дождевые черви, личинки и другие мелкие почвенные организмы. Поэтому активность животных часто выдают характерные бугорки свежей земли.

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Проблема не только в том, что кротовины портят газон или клумбы. При прокладке туннелей животные могут повреждать корни растений и нарушать структуру почвы. Поэтому, если во дворе регулярно появляются новые кучки земли, лучше действовать сразу.

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Как быстро избавиться от кротов

Один из простых домашних методов основан на чувствительности кротов к резким запахам. Для этого можно использовать простоквашу.

Его наливают непосредственно в кротовины или ходы, недавно появившиеся на участке. Резкий запах может вызвать животное покинуть место и переместиться подальше.

Однако следует учитывать: это не универсальное средство, которое гарантированно сработает на каждом участке. Если кротов много, одного метода может оказаться недостаточно.

Рициновое масло против кротов

Еще один доступный вариант — касторовое масло. Ее запах кроты воспринимают как неприятное, поэтому средство можно использовать для отпугивания.

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Для приготовления раствора предлагают смешать:

до 10 литров теплой воды;

3 столовые ложки касторового масла;

небольшое количество средства для мытья посуды.

Смесь нужно хорошо перемешать и вылить в местах, где заметна активность кротов — в частности, у кротовин.

Такой способ удобен тем, что для него не нужны дорогостоящие специальные препараты.

Что еще поможет отпугнуть кротов

Если запахи не принесли желаемого результата, можно комбинировать несколько методов. К примеру, использовать специальные звуковые или вибрационные отпугиватели. Такие устройства создают колебания и звуки, которые могут заставить кротов покинуть территорию.

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Еще один вариант — высаживать по краям участки растения с выраженным запахом. Среди популярных советов садоводов — чеснок, бархатцы, нарциссы и некоторые бобовые культуры.

Если же главная цель не просто прогнать кротов, а не допустить их возвращения, стоит подумать о физической защите.

Как защитить участок от кротов

Один из самых надежных способов профилактики — специальная сетка. Ее можно устанавливать под газоном или использовать в качестве барьера вдоль границы территории.

Для защиты от проникновения кротов из соседних участков в рекомендациях упоминается установка крепкой сетки вдоль забора на глубине около 60 сантиметров. Такой барьер усложняет животным доступ на территорию.

Также стоит обратить внимание на условия, которые привлекают кротов. Если на огороде много личинок и других почвенных организмов, животные будут иметь достаточно пищи и могут возвращаться снова.

FAQ

Как избавиться от кротов на участке быстро?

Для быстрого отпугивания можно попробовать средства с резким запахом, в частности простоквашу или раствор с касторовым маслом. Если кротов много, следует дополнительно использовать звуковые или вибрационные отпугиватели.

Чего боятся кроты?

Кроты чувствительны к резким запахам, шуму и вибрациям. Именно на этом принципе работают запаховые и звуковые отпугиватели. Для долговременной защиты участка можно использовать физические барьеры — например, специальную сетку.

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