Путин получил «окно возможностей»: британский аналитик предупредил об угрозе для Украины

Диктатор Путин / © Associated Press

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Россия усиливает баллистические удары по Украине , используя момент, когда украинская противоракетная оборона испытывает острый дефицит ракет-перехватчиков.

Об этом Майкл Кларк сказал в комментарии Sky News .

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По словам аналитика, в последние недели российские войска значительно активизировали удары баллистическими ракетами по Киеву, поскольку у Украины пока нет достаточно средств для их перехвата.

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В качестве примера он привел одну из последних атак, в ходе которой Силы обороны Украины уничтожили около 90% российских беспилотников, но не смогли перехватить ни одну баллистическую ракету.

По словам Кларка, это означает, что все запущенные баллистические ракеты достигли целей, определенных Россией.

"Эти атаки, несомненно, будут продолжаться, пока россияне могут продолжать их, потому что россияне знают то же, что Зеленский четко объяснил нам всем - что Украине остро не хватает боеприпасов, которые могут сбить баллистические ракеты", - подчеркнул Кларк.

Аналитик также обратил внимание, что Россия использует не только собственные баллистические ракеты, но и KN-23, полученные от Северной Кореи.

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По его мнению, диктатор Путин осознает, что сейчас имеет преимущество из-за дефицита украинских средств противоракетной обороны.

«Путин знает, что у него есть окно возможностей, когда баллистические ракеты поразят более или менее все, на что они направлены, и украинцы мало что могут с этим поделать. Он стремится устроить Украине действительно ужасную зиму, а Зеленский говорит остальным: вы собираетесь стоять в стороне и позволять этому происходить? В следующем году дела для Украины могут быть лучше, но в этом году, этой зимой, у них настоящая проблема, и Путин это знает», — отметил Кларк.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала 2026 года объемы получения антибалистических ракет сократились примерно втрое, что стало серьезным вызовом для обороны государства .

Мы ранее информировали, что Россия способна ежемесячно запускать по Украине около 100 баллистических ракет, заявил Сергей Флеш .

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