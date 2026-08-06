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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 6 августа: сколько баллов

Сегодня и в следующие несколько дней ожидается низкая геомагнитная активность.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В четверг, 6 августа, будет слабая магнитная буря. Ожидаемое возмущение с К-индексом будет 1,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Отмечается, что солнечный ветер сейчас вернулся к фоновому уровню. Ожидается в целом низкая геомагнитная активность.

Впрочем, несколько дней назад наблюдалось несколько выбросов корональной массы, большинство из которых не были полностью направлены на Землю. Однако возможные скользящие столкновения можно ожидать 7–8 августа. Это увеличивает возможность активных интервалов и интервалов STORM G1.

Магнитная буря 6 августа. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 6 августа. Фото: meteoagent.

Магнитная буря возникает после мощных солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают Земли и влияют на ее магнитное поле. Поэтому происходят геомагнитные возмущения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

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