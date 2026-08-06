Магнитная буря 6 августа: сколько баллов

Магнитная буря / © Associated Press

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В четверг, 6 августа, будет слабая магнитная буря. Ожидаемое возмущение с К-индексом будет 1,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

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Отмечается, что солнечный ветер сейчас вернулся к фоновому уровню. Ожидается в целом низкая геомагнитная активность.

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Впрочем, несколько дней назад наблюдалось несколько выбросов корональной массы, большинство из которых не были полностью направлены на Землю. Однако возможные скользящие столкновения можно ожидать 7–8 августа. Это увеличивает возможность активных интервалов и интервалов STORM G1.

Магнитная буря 6 августа. Фото: meteoagent.

Магнитная буря возникает после мощных солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают Земли и влияют на ее магнитное поле. Поэтому происходят геомагнитные возмущения, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

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