"Едет крыша": результаты вступления-2026 задерживаются, тысячи абитуриентов ждут еще с ночи

Абитуриентка / © ТСН

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Тысячи абитуриентов уже более 9 ч. ждут результатов вступительной кампании 2026 года из-за технических работ в Единой электронной базе по вопросам образования. Пользователи соцсетей жалуются на отсутствие доступа в электронные кабинеты.

Об этом пишут пользователи соцсети Threads.

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Результаты вступительной кампании-2026 задерживаются — что известно

На официальном портале вступительной кампании Украины доступна только одна страница с уведомлением о том, что «проводятся работы по подготовке и выполнению алгоритма адресного размещения по государственному/региональному заказу и за средства физических/юридических лиц. Ожидаемое время завершения работ: не позднее 6 августа».

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В сообщении также поясняется, что доступ к Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО), сайту «Вступ-2026» и электронным кабинетам абитуриентов будет отсутствовать с 12:00 5 августа до момента размещения рекомендаций (не позднее 6 августа). Это связано с подготовкой и выполнением алгоритма адресного размещения государственного и регионального заказа (для поступающих на бакалавриат и медицинскую магистратуру).

Абитуриенты очень взволнованы ситуацией в ожидании своих результатов по поступлению в заведения высшего образования. Об этом они делятся в соцсетях, в частности, в Threads.

«Народ, прошлогодние поступающие, когда и во сколько вам пришли рекомендации к зачислению?» — написал пользователь unreadmessagessss.

Впоследствии он добавил: «Господи. Я уже не могу ждать этих рекомендаций к зачислению. У меня уже крыша едет».

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«Кому уже пришла рекомендация к зачислению в личный кабинет?» — поинтересовалась пользовательница Ксюша Борисова.

«Вечером увидела пост, что рекомендации в кабинете начнут появляться в 00. Я, как дебил, конечно, ждала», — написала dasha_vakhnytska.

«ЕГЭБО не выдержали давления поступающих и просто закрыли все, пока не будут загружены результаты поступления из всех университетов», — написала katekulachko, добавив к сообщению скриншот страницы сайта «Вступ-2026».

Сообщение на сайте «Вступ-2026»

МОН продлило поступление в аспирантуру

Отметим, что в то же время Министерство образования и науки Украины продлило сроки вступительной кампании в аспирантуру. Такое известие получило волну критики в комментариях от Facebook-пользователей.

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В заявлении МОН указано, что сроки вступительной кампании в аспирантуру продлят, поэтому у будущих аспирантов будет больше времени, чтобы подать заявления и пройти вступительные испытания.

Обновленный график вступительной кампании в аспирантуру:

7 сентября до 18:00 — подача заявлений для участия в конкурсном отборе и регистрация на вступительный экзамен по специальности;

8-21 сентября — вступительные экзамены по специальности и другие предусмотренные учебными заведениями;

с 22 сентября — предоставление рекомендаций к зачислению;

до 26 сентября — обновление списков рекомендованных на бюджетные места в случае, если отдельные абитуриенты не выполнят требований для зачисления;

до 28 сентября — зачисление абитуриентов, которые получили рекомендации и выполнили все необходимые требования.

В МОН добавили, что учреждения высшего образования смогут организовать дополнительный набор в аспирантуру на контрактную форму обучения. Он может стартовать не раньше 29 сентября, а конкретные сроки будут определять сами заведения в своих правилах приема. Завершить зачисление по этой процедуре необходимо не позже 15 октября.

«МОН оказался не в состоянии провести вступительную кампанию в аспирантуру в определенные им же сроки и при этом перевел ответственность на интересы аспирантов. Десятки тысяч человек в стране запланировали свое время на экзамены, но одно ручное решение вопреки порядку вступления это перечеркнуло«, — прокомментировал пользователь Igor Serdiuk.

«Как относительно контрактной формы обучения в научной аспирантуре?» — написал Dionisiy Yevtushenko.

«У вас амбивалентность зашкаливает», — прокомментировал Michael Savchyn.

«Отмените ЕВЭ (единственный вступительный экзамен — ред.), потому что скоро вообще не будет аспирантов», — высказался Юрий Белоусов.

Напомним, во время вступительной кампании 2026 года в Украине количество поданных заявлений выросло на 28% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на ограничение в 10 заявлений на одного абитуриента. По данным МОН, тройку самых популярных специальностей традиционно возглавили менеджмент, психология и филология, однако также вырос спрос на компьютерные науки, киберзащиту и технические направления с особой государственной поддержкой для восстановления страны, такие как строительство, робототехника и машиностроение.

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