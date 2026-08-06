«Похоже, не последнее подозрение»: экс-командующий логистикой ВС ВСУ «нажил» квартир и машин на более 20 млн грн

Экс-командующий логистикой ПС ВСУ получил подозрение

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Экс-командующему логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ объявили новое подозрение — на этот раз в незаконном обогащении. Следователи выяснили, что имущество подполковника существенно превышает его официальные доходы.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

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Экс-командующему логистикой ПС ВСУ сообщили о подозрении

«Не первое подозрение. И, похоже, не последнее. В феврале этого года мы уже сообщили о подозрении тогдашнему командующему логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство стратегических оборонительных сооружений для украинской авиации», — пишет Кравченко.

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По данным ГБР, несмотря на оформление недвижимости и транспорта на родственников и близких — гражданскую жену, родителей, сына и кума — фактическим собственником и распорядителем всего имущества оставался сам фигурант.

Следователи опубликовали полный перечень выявленных активов:

три квартиры в Киеве — почти 5,3 млн грн;

четыре автомобиля — более 6,8 млн грн;

три жилых дома вблизи Житомира — более 2,4 млн грн;

апартаменты в Буковеле — более 1,9 млн грн;

две квартиры в Виннице — 1,8 млн грн;

пять нежилых помещений в Житомире и пригороде — более 544 тыс. грн;

четыре земельных участка в Житомирской области — почти 475 тыс. грн;

гараж вблизи Житомира — 440 тыс. грн;

квартира в Житомире — почти 439 тыс. грн.

По данным следствия, должностное лицо «нажило» такое количество имущества в период с 2020 до 2025 года. Стоимость имущества как минимум на 20 млн грн превышает его официальный доход.

«Законные источники доходов, которые могли бы объяснить приобретение таких активов, следствием не установлены».

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Бывшему командующему логистикой Воздушных Сил сообщено о подозрении по ст. 368-5 УК Украины. Также вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога более 21 млн грн.

Обогащение на ВСУ: последние новости

Напомним, начальник тыла одного из учебных подразделений ВСУ приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением военного звания «майор» за хищение продуктов, предназначенных для военных.

Его признали виновным в присвоении военного имущества в условиях военного положения, а дело начальницы столовой, действовавшей вместе с ним, находится на рассмотрении суда.

По данным Офиса генпрокурора, при приготовлении блюд использовали меньше продуктов, чем отмечалось в документах, а излишки продавали гражданским. С июня 2024-го по январь 2025 года чиновник лично вывез продукты на своем авто 59 раз, нанеся государству ущерб на около полумиллиона гривен, после чего его разоблачили и задержали.

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Правоохранители не уточняют конкретную воинскую часть, однако привлечение Деснянской специализированной прокуратуры и ГУНП в Черниговской области указывает на вероятную причастность к учебному центру «Десна».

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