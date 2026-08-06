Иван Франко / © Getty Images

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Между писательским трудом и насыщенной общественной жизнью Франко влюблялся и искал взаимности в любви, стремился создать счастливую семью. Однако личным намерениям Франко так и не суждено было осуществиться. Доживал возраст художник тяжело больным, без родной души рядом. Стремительная потеря близких людей утвердила в его сознании некую взаимосвязь между любовью и смертью. Защитой от будущих потрясений стало желание избегать чрезвычайно сильной эмоциональной привязанности.

ТСН.ua пишет о главных любовных драмах писателя.

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Женщин в его жизни было немало, как утверждают исследователи. Однако шедевры его интимной лирики посвящены именно трем.

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Памятник Ивану Франко во Львове / © Getty Images

Ольга Рошкевич

Силу чувств Франко уже почувствовал в юности к сестре своего близкого друга — умной и образованной красавице Ольге Рошкевич. Именно ей поэт посвятил стихотворение из сборника «Зів’яле листя»: «Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі, незгоєні рани, невтішні жалі…»

Дочь священника Ольга Рошкевич (в замужестве Озаркевич) была первой любовью поэта — «робкая, как лилия белая, из вздохов и мечтаний уткана». Иван, тогда еще студент университета, встретил ее, придя в гости к своему другу. Между ними вспыхнула любовь, но два ареста Франко за участие в кружке демократической молодежи поставили крест на его намерениях жениться на Ольге.

Ее родители запретили молодым людям не только встречаться, но и переписываться. Как вспоминал сам Франко, несмотря на все преграды, их отношения длились около десяти лет. Они продолжали переписку даже после того, как Ольга женилась. Своего первенца она назвала Иваном.

Франко она писала: «Не думай, що я за тебе забула! Ти мені ніколи з думки не зійдеш — все буде тісно пов’язане з тобою, твоєю роботою, твоїми думками».

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Кроме писем были еще и тайные свидания за селом. Идя в лес, Ольга вязала ленты на деревьях, чтобы любимый знал, куда идти. Вскоре о девушке шепталось все село. Отец свирепствовал — поповна, а так себя компрометирует.

На склоне века первая возлюбленная Франко жила рядом с ним во Львове, несмотря на это всегда избегала встреч с ним. Перед смертью Иван Яковлевич просил позвать ее, чтобы проститься. Ольга не пришла, а умирая, просила, чтобы ей под подушку в гроб положили его письма.

Ольга Рошкевич / © Википедия

Юзефа Дзвонковская

Они познакомились в Станиславове (ныне г. Ивано-Франковск). Молодые люди долго переписывались, однако на все ухаживания Франко Дзвонковская неизменно отвечала отказом. По одной из версий, девушка понимала, что поэт гораздо ниже ее социального статуса, а по другой — она знала, что неизлечимо больна. Действительно, не дожив до 30 лет, Юзефа умерла от туберкулеза.

И все же лучшие лирические произведения Франко (из сборника «Увядшие листья», повесть «Манипулянтка») были посвящены не Ольге Рошкевич и не Юзефе Дзвонковской. В рабочем кабинете Ивана Франко висел портрет «Девушка с маком в волосах». Предполагают, что на нем изображена Юзефа Дзвонковская.

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Юзефа Дзвонковская

Целина Журовская

«Явилась третя — женщина чи звір?

Глядиш на неї — і очам приємно…»

Третья любовь Франко — также полька Целина Журовская (в замужестве Зигмунтовска). Поэт встретил ее на почте, где она работала кассиром.

«За саме серце вхопила мене, і смокче кров, і геть спокій жене», — писал он о ней в стихотворении.

Пораженный ее красотой, Иван постоянно искал с ней встречи. Не имея адресатов для переписки, сам себе писал письма, чтобы почаще ходить на почту. Впоследствии начал между своей корреспонденцией вкладывать письма Целине, а также посвященные ей стихи. По вечерам он ожидал ее на улице и преследовал на расстоянии, но она прямо дала понять, что такой кавалер ее не интересует.

Позже Журовская стала женой полицейского комиссара Здислава Зигмунтовского, у них родилось двое детей. Однако за годы судьба еще не раз сталкивала ее с Франко.

Хотя Каменяр и писал о том, что ему «трижды являлась любовь», впрочем женщин у него было гораздо больше. Фото: Фотографии старого Львова

Ольга Хоружинская

Поэту было уже около 30, а он все никак не мог найти себе пару. Впоследствии в Киеве он встретил красивую и энергичную выпускницу Харьковского института благородных девиц, которая знала несколько иностранных языков и невероятно играла на фортепиано.

Их свела Ольга Косач, мать Леси Украинки, и если Франко просто ею заинтересовался, то Хоружинская искренне влюбилась в Франко. И наконец вышла замуж, хотя родня и всячески отказывала. Ольга решила, что именно она — женщина, которая спасет Франко от глупого и жестокого мира.

«З теперішньою моєю жінкою я одружився без любові, а з доктрини, що треба оженитися з українкою (себто наддніпрянкою), і то більш освіченою курсисткою… Но то дарма. Судженої і конем не об’їдеш», — писал Франко

Он за всю общую 30-летнюю жизнь посвятил жене только одно стихотворение.

Ольга с Иваном Франко. Киев, май 1886 год / © Википедия

У нее все чаще случались неврозы на фоне ревности — женщина имела наследственную склонность к психическим расстройствам. Болезнь прогрессировала.

Последней каплей стала гибель старшего сына Андрея: камень, брошенный во Франко, попал юноше в висок. Ольга попала в сумасшедший дом, из которого вышла аж в 1919 году.

Пережитая семейная драма снова бросила Франко в объятия почтальона Целины. Только теперь она была госпожой Зигмунтовской, вдовой с двумя детьми. Писатель принял ее. Время, проведенное вместе, дало понять, что Целина никогда не была ему близким человеком. Франко вздохнул с облегчением, когда она покинула его дом, и окончательно убедился, что любил он не ее, а мечту о ней.

Иван Франко не дожил до своего шестидесятилетия всего три месяца. В мае 1916 года его не стало. Умирал он тяжело — рядом не было ни любимой женщины, ни детей.

17 июля 1941 года умерла Ольга Франко. Рядом с ней не было никого из родных. Это были первые дни германской оккупации Львова. Своего мужа она пережила на 25 лет. Когда хоронили Ивана Яковлевича, то планировалось, что его жену потом положат в одну с ним могилу. Но из-за скульптурной композиции, построенной в 1933 году на могиле, это стало невозможно, поэтому похоронили Ольгу Федоровну немного поодаль.

Как писал литературовед Ярослав Грицак, «…в конечном счете и Франко, и Хоружинская склонны были считать свою женитьбу катастрофой, что было расплатой за брак без любви, а по доктрине».

Раньше мы писали о том, как супруга Владимира Сосюры доносила на своего мужа спецслужбам. Больше об этом читайте в новости.

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