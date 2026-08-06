Кто не будет говорить по-украински, рискует получить штраф: детали нового законопроекта

В Украине изменят языковой закон / © pixabay.com

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В Верховной Раде подготовили изменения в законодательство, которые расширят перечень служащих и работников, которые будут обязаны во время работы использовать только украинский язык.

Соответствующий законопроект №15412 подготовили народные депутаты, профильные эксперты и Уполномоченная по защите государственного языка.

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По словам председателя подкомитета по культуре Николая Княжицкого, предложенные нормы должны реально воплощаться в жизнь. В тексте законопроекта говорится об обновлении норм в сферах образования, культуры, местного самоуправления и избирательного законодательства.

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А также предлагается усовершенствовать механизмы государственного контроля над их соблюдением. В частности, требование об обязательном владении и использовании государственного языка предлагают распространить на:

народных депутатов Украины;

руководителей государственных научных и учреждений культуры;

частных исполнителей, арбитражных управляющих и аудиторов;

членов избирательных комиссий;

работников учебных заведений и оздоровления детей.

Инициатива возлагает на местные советы обязанность создавать условия для развития и популяризации украинского языка внутри своих общин. Дипломатические работники будут популяризировать украинский язык за границей.

Изменения коснутся и внешней информации: шрифт в надписи или тексте на иностранном языке, предназначенном для всеобщего ознакомления, по размеру не сможет превышать украинскую версию.

Отдельно авторы законопроекта предлагают повысить штрафы за нарушение языкового законодательства. Согласно пояснительной записке, Языковой омбудсмен будет иметь право объявлять предупреждение или налагать на нарушителей штраф в размере от 400 до 1 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за первое нарушение.

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В случае повторного обращения в течение года санкции будут составлять от 1200 до 1500 не облагаемых налогом минимумов.

В Комитете по гуманитарной и информационной политике добавили, что новые нормы полностью соответствуют европейским стандартам и не сужают права национальных меньшинств.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу законопроект №15412.

Где нельзя общаться на русском языке

Напомним, согласно закону о функционировании украинского языка как государственного, языком обслуживания потребителей и предоставлении информации о товарах и услугах является государственный язык.

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Это касается работы продавцов, бариста, частных предприятий, интерфейсов сайтов украинского бизнеса и ответов в соцсетях. Нарушением является использование русского языка учителями при исполнении должностных обязанностей, в частности, на перерывах и внеурочных мероприятиях.

Впрочем, по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон.

Частная жизнь закон не регулирует, поэтому общение по-русски дома или в парке не запрещено.

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