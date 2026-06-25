«Боюсь на улице разговаривать на украинском»: что не так в отношении поляков к Украине

В польско-украинских отношениях возникло напряжение, эксперт считает его временным / © ТСН

Реклама

После того, как ряд украинских чиновников официально вернули Польше государственные награды этой страны, украинцы, которые там проживают и работают, отмечают, что уровень недружественного отношения со стороны отдельных поляков в быту несколько повысился.

«Но такое явление по моему убеждению вообще не связано с тем, что президент Украины и чиновники вернули награды. Недружественное отношение действительно началось гораздо раньше, после тех событий на польской железной дороге, когда местные фермеры намеренно высыпали из вагонов украинское зерно (речь идет о событиях февраля 2024 — Ред.). Я не знаю о подоплеке тех событий, я не фермер, но именно после этого отношение к украинцам несколько изменилось. До этого ситуация была совсем другой», — рассказал в комментарии для ТСН.ua украинец Роман А., проживающий и работающий в Польше с 2014 года.

По его словам, и он, и некоторые другие украинцы даже в провинциальном польском городке из-за такого отношения пытаются лишний раз не афишировать свой украинский акцент.

Реклама

«Есть опасения, что из-за этого можно получить пинков на улице. Например, я перестал брать трубку в людных местах и общественном транспорте, потому как украинский акцент и польский заметно отличаются. Даже если ты хорошо знаешь польский язык», — говорит Роман.

К этому он добавляет, что в последнее время в общественных местах появились красноречивые надписи, свидетельствующие об отношении отдельных поляков к украинцам.

«Например, в некоторых центральных переходах написано, что ни один украинец полякам не брат. Но при этом большинство поляков, например, на работе, общаются достаточно нейтрально и не выражают вражды», — говорит украинец.

Надписи-перепалки в одном из подземных переходов польского города Легница. Фото и коллаж ТСН.ua / © ТСН

Сколько будет продолжаться конфликт Польши с Украиной

Сколько будет продолжаться такое напряжение и почему именно оно возникло — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал политолог Максим Несвитайлов.

Реклама

«На самом деле у него (конфликта — Ред.) есть несколько уровней. Есть вопросы межнационального восприятия. Известно, что на протяжении нескольких столетий украинские земли входили в состав Речи Посполитой. Польша тогда сочла их своими. Украинцы не были представлены в Сейме, украинский язык и культура не развивались. Была достаточно сложная ситуация для украинства», — приводит историческую справку политолог.

И продолжает: «До сих пор тянется то, что поляки якобы потомки польской шляхты. Обычная история для имперской митрополии, считающей себя выше. Если смотреть на сегодняшний день, то Украина вдруг оказалась в центре внимания. В мире говорят об украинской храбрости, об украинском упорстве, Украина на повестке дня. Уже не получается изображать украинцев исключительно как работяг, которые приходят собирать клубнику или упаковывать продукты в коробки. Этот нюанс рождает то, что украинцы якобы забирают у поляков работу. Эта история раскручена политиками. Когда в мире был COVID-19, поляки отправляли чартерные рейсы, чтобы привезти украинцев. Польская экономика была не в лучшем состоянии».

Кроме того, Максим Несвитайлов считает необходимым отметить: «Если посмотреть на цифры, то можно увидеть, что на каждый злотый, который поляки тратят на соцпомощь украинцам, украинцы приносят в польский бюджет 5 злотых. Политики все это понимают».

По мнению Несвитайлова, в Польше сейчас провоцируется конфронтация и делается это для того, чтобы сплотить электорат:

Реклама

«Эмоции, которыми легче всего управлять — это страх, ненависть и злоба. Это политический момент. Если говорить об экономическом моменте, то следует отметить, что экономика Польши держится на трех основных столбах: логистика, аграрная промышленность и машиностроение. В Украине развита логистика, а после полномасштабного вторжения еще больше развилась. Если Украина станет членом ЕС, Польша может перестать быть логистическим центром Восточной Европы. Им станет Украина. Польская аграрная сфера полностью дотационная. Если Украина выйдет на этот рынок, то получит преимущество. Относительно машиностроения здесь мы не столь большой конкурент».

Сколько может продолжаться напряжение в отношениях Польши и Украины

«Здесь все зависит исключительно от Польши. То, с чего началась эта веха конфликта, — это исключительно выбор Польши. У нас и раньше называли именами Бандеры и Шухевича проспекты, улицы. Поляки сами выбрали, за что зацепиться и нашли. Мы не можем строить нашу политику и систему с учетом того, не обидятся ли поляки. Как преодолеть напряжение? Если Польша будет готова разговаривать, Украина пойдет на этот диалог. Украина сразу продемонстрировала, что не хочет, чтобы конфликт разгорался. Непубличный визит руководителя Офиса президента Кирилла Буданова был попыткой погасить этот конфликт в самом начале. Отправили самого спокойного, уравновешенного. Но поляки, очевидно, не были настроены», — анализирует ситуацию Несвитайлов.

Судьба украинцев в Польше в ближайшее время

На этот вопрос политолог отвечает так: «Я не думаю, что будет внутренняя серьезная эскалация. У украинцев, которые находятся в Польше, есть возможность вернуться в Украину или уехать в другую страну. Они там не находятся в режиме закрытых границ. Надеемся, что конфликт не дойдет до крайне высокого уровня, но некоторые заявления поляков не просто возмутительны…»

Напомним, ранее сообщалось о том, что рассорило Украину и Польшу. Дипломатический скандал вокруг ордена Белого Орла набирает обороты: Польша рискует сорвать миллиардные контракты на восстановление Украины и снизила свой авторитет в мире.

Реклама

Новости партнеров