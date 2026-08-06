Украинцы могут вернуть часть стоимости обучения: как это сделать

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Налоговая скидка – это механизм, по которому можно вернуть часть налога на доходы физических лиц. Это не компенсация всей стоимости контракта : размер возврата зависит от суммы подтвержденных расходов и НДФЛ, которую человек уплатил за год.

В 2026 году право на скидку будет реализовано по расходам, понесенным в течение 2025 года. Воспользоваться им могут граждане Украины, получавшие зарплату, с которой удерживали НДФЛ, и самостоятельно оплачивали разрешенные Налоговым кодексом расходы.

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Оплатить можно собственное обучение, образование члена семьи первой степени родства или лица, над которым установлена опека или попечительство. Важное условие — средства должны быть уплачены в пользу украинского учебного заведения.

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Какие расходы на обучение можно включить в декларацию

К налоговой скидке относятся фактически уплаченные средства за обучение в отечественных заведениях дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования. То есть право может относиться не только к университетскому контракту, но и к оплате обучения в школе, детсаду или учреждении внешкольного образования — если расход соответствует требованиям Налогового кодекса.

Налоговая скидка за образование действует не первый год: ТСН уже объясняла общие требования к возврату части расходов на обучение . Для декларации за 2025 год следует ориентироваться на действующие требования ГНС и актуальную редакцию Налогового кодекса.

Какие документы нужны для возврата НДФЛ

Вместе с декларацией следует подготовить копии документов, подтверждающих право на скидку и фактическую оплату. В частности, понадобятся:

договор с учебным заведением;

квитанции, чеки, платежные доверенности или другие расчетные документы за 2025 год;

документы о родстве, если оплачивалось обучение ребенка, одного из родителей или мужа или жены;

паспортные данные и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика – если их нужно предоставить для идентификации.

В платежных документах должно быть понятно, кто произвел оплату, кому и за какую услугу. Оригиналы документов вместе с декларацией не посылают, но их нужно хранить на случай проверки.

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Как подать декларацию и к какому числу это сделать

Чтобы оформить скидку, нужно подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах, указав в ней основания и сумму расходов. Декларацию за 2025 год можно подать до 31 декабря 2026 года включительно .

Документы принимают несколькими способами:

лично или через уполномоченное лицо в налоговом органе по месту учета; почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения; в электронной форме через электронный кабинет.

После проверки декларации средства перечисляются на банковский счет, указанный плательщиком. Конкретная сумма зависит от подтвержденных расходов и фактически уплаченного НДФЛ, поэтому заранее гарантировать одинаковый возврат для всех нельзя.

Почему могут вернуть меньше или отказать

Частые причины проблем — отсутствие официальной зарплаты с удержанным НДФЛ, неполный пакет подтвердительных документов или оплата не в пользу украинского учебного заведения. Возврат также не может быть больше суммы НДФЛ, уплаченной человеком за год.

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Право на скидку за 2025 год не переносится на следующие годы. Если не подать декларацию до 31 декабря 2026 года включительно, воспользоваться им будет невозможно.

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