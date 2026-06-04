Где в Украине хуже всего знают родной язык: результаты масштабного исследования школьников

Ученики / © ТСН

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Почти половина учеников 8-х классов овладела украинским языком только на начальном или среднем уровне.

Об этом свидетельствуют результаты общегосударственного мониторингового исследования качества образования, проведенного Государственной службой качества образования.

Авторы исследования отмечают, что учебная успеваемость учащихся 8-х классов связана с рядом факторов демографического, социального, образовательного, личностного и ситуативного характера.

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В частности, девушки демонстрируют несколько более высокие результаты украинского языка по сравнению со сверстниками-ребятами, причем самые высокие средние результаты имеют участники из восточных областей и Киева, а самые низкие — из центральных областей.

Также учащиеся из сельских заведений имеют существенно более низкие показатели достижений по украинскому языку, а участники мониторинга, которые проходили тестирование за рубежом, демонстрируют более высокую успеваемость по сравнению с теми, кто выполнял тест в Украине.

Кроме того, наличие статуса внутренне перемещенного лица не является предпосылкой для ухудшения результатов по украинскому языку, напротив, учащиеся и ученицы со статусом ВПЛ имеют высокую результативность на фоне других своих ровесников.

Важным выводом является факт, что ученики, которые тратят на выполнение домашних заданий по украинскому языку до часа в день, имеют более высокие результаты, чем те, кто либо тратит на это гораздо больше времени, либо вообще не выполняет домашних заданий;

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«В целом результаты мониторинга свидетельствуют, что для повышения успеваемости украинского языка прежде всего важно формировать и поддерживать ученическую мотивацию и интерес к предмету, чтобы подростки были настроены активно посещать и привлекаться к урокам. Этому может способствовать четкая ориентация школы на нужды подростков, системная поддержка со стороны учительства и отцовства, а также прикладной, жизненно релевантный характер содержания курса украинского языка», — отмечают авторы исследования.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект №15254-1, предлагающий сократить количество обязательных предметов на Национальном мультипредметном тесте с четырех до трех. Абитуриенты будут сдавать украинский язык, историю Украины и один предмет по выбору. Математика одновременно останется обязательной только для специальностей, где она профильная — в частности для технических и инженерных направлений.

Идея отмены математики на НМТ вызвала скандал в Украине.

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