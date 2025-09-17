Где еще в мире разговаривают украинском языке / © unsplash.com

Реклама

Немногие знают, но украинский язык официально признан в бразильском муниципалитете Прудентополис — сердце украинской диаспоры Бразилии. Этот город стал домом для многочисленных потомков эмигрантов из Украины, прибывших сюда в конце XIX — начале XX века. Многие семьи сохранили здесь давние украинские традиции, кухню и фольклор, передавая их из поколения в поколение.

Сегодня местные громады активно поддерживают украинский язык, традиции и культуру. В октябре 2021 года местный парламент единогласно принял закон, предоставляющий украинскому языку официальный статус в Прудентополисе. Это позволяет использовать украинский язык в государственных документах, школах, на культурных мероприятиях и даже на вывесках в городе.

Местные жители, как, например, Гуто Пашко, бережно хранят украинский язык и продолжают праздновать традиционные праздники, в частности, Святвечер, Рождество и Пасху. Каждый год в городе проводятся фестивали украинской культуры, где можно увидеть народные танцы, попробовать вареники и борщ, а также послушать песни украинских композиторов.

Реклама

Интересно, что многие местные школы предлагают уроки украинского языка, а молодежь активно интересуется историей своих предков. В Прудентополисе также действуют несколько украинских церквей, где службы проводятся на украинском, а традиционные обряды и праздники воспроизводятся в аутентичном виде.

Благодаря этому город стал уникальным культурным островом украинства в Латинской Америке, где прошлое и настоящее украинской диаспоры органично переплетаются, создавая живое и яркое сообщество.