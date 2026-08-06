Хто не говоритиме українською, ризикує отримати штраф: деталі нового законопроєкту

В Україні змінять мовний закон / © pixabay.com

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У Верховній Раді підготували зміни до законодавства, які розширять перелік службовців та працівників, які будуть зобов’язані під час роботи послуговуватися лише українською мовою.

Відповідний законопроєкт №15412 підготували народні депутати, профільні експерти та Уповноважена із захисту державної мови.

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В Україні хочуть посилити мовні вимоги для освітян та посадовців

За словами голови підкомітету з питань культури Миколи Княжицького, запропоновані норми мають реально втілюватися в життя. У тексті законопроєкту йдеться про оновлення норм у сферах освіти, культури, місцевого самоврядування та виборчого законодавства.

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А також пропонується вдосконалити механізми державного контролю за їхнім дотриманням. Зокрема, вимогу щодо обов’язкового володіння та використання державної мови пропонують поширити на:

народних депутатів України;

керівників державних наукових установ і закладів культури;

приватних виконавців, арбітражних керуючих та аудиторів;

членів виборчих комісій;

працівників закладів освіти та оздоровлення дітей.

Ініціатива покладає на місцеві ради обов’язок створювати умови для розвитку й популяризації української мови в межах своїх громад. Дипломатичні працівники популяризуватимуть українську мову за кордоном.

Зміни торкнуться й зовнішньої інформації: шрифт у написі чи тексті іноземною мовою, призначеному для загального ознайомлення, за розміром не зможе перевищувати українську версію.

Окремо автори законопроєкту пропонують підвищити штрафи за порушення мовного законодавства. Відповідно до пояснювальної записки, Мовний омбудсмен матиме право оголошувати попередження або накладати на порушників штраф у розмірі від 400 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перше порушення.

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У разі повторного звернення протягом року санкції становитимуть від 1 200 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів.

У Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики додали, що нові норми повністю відповідають європейським стандартам і не звужують прав національних меншин.

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу законопроєкт №15412.

Де не можна спілкуватися російською мовою

Нагадаємо, згідно із законом про функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів та надання інформації про товари й послуги є державна мова.

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Це стосується роботи продавців, барист, приватних підприємств, інтерфейсів сайтів українського бізнесу та відповідей у соцмережах. Порушенням є і використання російської мови вчителями під час виконання посадових обов’язків, зокрема, на перервах та позаурочних заходах.

Утім, на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін.

Приватне життя закон не регулює, тому спілкування російською вдома чи в парку не заборонено.

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