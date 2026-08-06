Як очистити сливи від кісточок

Сливи

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Очищення слив від кісточок є важливим етапом приготування варення, джемів, пирогів чи сушіння. Швидкість та акуратність цього процесу залежать від стиглості плодів та обраного методу. Перед початком роботи сливи необхідно ретельно промити у прохолодній воді та видалити плодоніжки.

Класичний ручний метод

Цей спосіб ідеально підходить для щільних та трохи недостиглих слив, а також тоді, коли вам потрібні цілісні та красиві половинки. Візьміть плід у руки та знайдіть природний поздовжній шов, який проходить уздовж всієї сливи. Введіть кінчик гострого ножа вздовж цього шва, прорізаючи м’якоть до самої кісточки по всьому колу. Після цього візьміть обидві половинки руками і плавно поверніть їх у протилежні боки. Одна половинка легко відокремиться разом із кісточкою, яку потім можна акуратно підчепити ножем або пальцем.

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Метод для дуже стиглих і м’яких слив

Якщо плоди перестиглі й дуже м’які, робота з ножом може перетворити їх на пюре. У такому разі краще скористатися пальцями без використання ріжучих інструментів. Зробіть невеликий натиск великими пальцями з обох боків від шва або просто злегка стисніть плід, щоб він розламався по природній лінії. Якщо кісточка тримається міцно, її можна легко видалити чайною ложкою або зворотним кінцем міцної дерев’яної шпажки, проштовхнувши її наскрізь.

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Швидкий метод для великих обсягів за допомогою підручних засобів

Коли вам потрібно переробити велику кількість слив для консервації, ручне різання забирає занадто багато часу. Для прискорення процесу можна використати звичайну скляну пляшку з вузькою шийкою та дерев’яну паличку для сушіння або тупий кінець товстого олівця. Покладіть сливу вертикально на шийку пляшки так, щоб кісточка опинилася по центру отвору. Зверху різким, але контрольованим рухом натисніть на кісточку паличкою. Кісточка провалиться всередину пляшки, а м’якоть сливи залишиться на шийці. Цей спосіб дозволяє швидко очистити кілограми фруктів, зберігаючи їхню форму для подальшої переробки.

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