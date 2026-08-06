"Рішення будуть": Буданов зробив рішучу заяву після атаки на Київщину

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов / © Getty Images

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Щоб повністю зупинити російський ракетний терор, Україна потребує від партнерів ракет для ППО вже сьогодні. Держава також працює над зміцненням протиповітряної оборони власними силами.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

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«Росія прагне залякати нас і зламати нашу волю ракетним терором проти мирного населення. Сьогодні Київщина в жалобі за загиблими від ворожої атаки», — зауважив Буданов.

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Він додав, що попри нищівні удари по житлових будинках, логістичних вузлах та складах, агресор марно сподівається підкорити українців. Сліпа жорстокість ворога щоразу розбивається об головне — непохитну стійкість і єдність українського народу.

Керівник ОП наголосив, що для остаточного припинення цього терору життєво необхідні рішучі заходи. Міжнародні партнери мають чітко усвідомлювати: постачання Україні сучасних ракет для систем ППО є запорукою порятунку цивільних і безпеки всього Західного світу.

«Ми також працюємо над зміцненням протиповітряної оборони власними силами. І рішення будуть. Ворог обов’язково відповість за кожне обірване життя», — підсумував Буданов.

Нагадаємо, 5 серпня російські війська здійснили масований удар по Київській області, який став наймасштабнішою атакою на український бізнес за весь час війни. Пошкоджено 78 об’єктів у Броварському, Бучанському та Фастівському районах, зокрема склади, виробництва та транспортн таких компаній, як «Нова пошта», «Розетка», «Сільпо», «Епіцентр» та інші. Внаслідок ударів загинуло 16 людей, десятки отримали травми.

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Зауважимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку 2026 року держава отримує приблизно втричі менше антибалістичних ракет для систем на кшталт Patriot. Партнери офіційно пояснюють це подіями на Близькому Сході, проте президент не виключає і політичного тиску з метою зробити Україну «більш зговірливою». На тлі цього дефіциту держава робить ставку на розробку власних систем ППО.

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