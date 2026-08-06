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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Де дешевше заправити авто: актуальні ціни на бензин і дизель на АЗС

Скільки коштує пальне в Україні 6 серпня та де заправитися вигідніше? Ціни на бензин і дизель не змінилися, але розрив між мережами залишається відчутним.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Ціни на пальне 6 серпня

Ціни на пальне 6 серпня / © Associated Press

Українські АЗС оновили ціни на пальне 6 серпня. Попри відносну стабільність на ринку, розриви в цінах між деякими мережами лишаються доволі суттєвими. Водіям варто знати, де дешевше заправитися і на чому можна заощадити.

Про актуальні ціни на заправках пише РБК-Україна.

Скільки коштує заправитися 6 серпня: актуальні ціни на бензин, дизель та газ

У порівнянні з учорашнім днем, вартість дизелю та бензину не змінилася. Здорожчання поки що припинилося. Утім, різниця на кожному літрі пального між мережами може зростати до 5–6 гривень.

Найдешевший бензин А-95 пропонують на АЗС «Укрнафта» — 79,90 грн/л, тоді як на SOCAR за нього доведеться заплатити 85,40 грн/л. Так, різниця на кожному літрі — 5,50 грн.

Найнижча вартість дизелю 6 серпня фіксується на заправці «Укрнафта» — 89,90 грн/л, а найдорожчий дизель віддають на SOCAR — 95,90 грн/л. Різниця на кожному літрі сягнула 6 гривень.

«OKKO»

  • Pulls 100: 92,90 грн

  • Pulls 95: 85,90 грн

  • А-95 Євро: 82,90 грн

  • ДП Pulls: 96,90 грн

  • ДП Євро: 93,90 грн

  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • 100: 92,90 грн

  • 95 (Mustang): 85,90 грн

  • 95 Євро: 83,50 грн

  • ДП Mustang: 96,80 грн

  • ДП Євро-5: 93,80 грн

  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • NANO 100: 95,40 грн

  • NANO 95: 88,40 грн

  • А-95: 85,40 грн

  • ДП NANO Extro: 98,90 грн

  • ДП NANO: 95,90 грн

  • Газ: 43,90 грн

«Укрнафта»

  • 98 (Energy): 86,90 грн

  • 95 (Energy): 82,90 грн

  • А-95: 79,90 грн

  • А-92: 77,90 грн

  • ДП (Energy): 91,90 грн

  • ДП: 89,90 грн

  • Газ: 42,90 грн

Що буде з цінами на пальне

Нагадаємо, український ринок пального переживає нову хвилю здорожчання: за останні 10 днів бензин і дизель здорожчали від кількох до 15 гривень за літр. Керівник Prime Group Дмитро Льоушкін прогнозує, що до 10 серпня дизель може зрости до 100 грн/л, а бензин — до 95 грн/л.

Перетне ціна дизеля позначку в 100 гривень чи утримається нижче, залежатиме від дій уряду — зокрема, від можливого зниження податків, запровадження паливного демпфера чи спеціального кешбеку.

Автогаз наразі залишається найдешевшим, і різкого здорожчання найближчим часом не очікується, хоча закупівлі європейських країн перед зимою та атаки РФ на судна в Чорному морі можуть змінити ситуацію восени.

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