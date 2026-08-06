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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
153
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1 хв

Батько знайшов маленького сина у басейні: в Рівному сталася страшна трагедія

Медики проводили реанімаційні заходи, але врятувати хлопчика не вдалося.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Басейн.

Басейн. / © pixabay.com

Днями у Рівному трагічно загинув хлопчик віком 1 рік і 7 місяців. Дитина втопилася у каркасному басейні.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

За попередніми даними, дитина драбинкою самостійно залізла до каркасного басейну, висота якого близько 1,5 м. Хлопчик впав у воду.

Через деякий час батько почав шукати сина і знайшов його в басейні. Він викликав швидку. Медики дорогою до лікарні проводили реанімаційні заходи, однак врятувати дитину не вдалося.

За фактом нещасного випадку правоохоронці проводять досудове розслідування.

Як повідомлялося, в Одеській області дитину та двох чоловіків віднесло у море. 9-річну дівчинку яку на надувному крузі почало відносити від берега. Наздоганяти її кинувся рідний дядько, але течія підхопила і його. Згодом на допомогу поплив юнак на САП-дошці, але теж опинився у пастці. Усіх трьох врятував місцевий рибалка на старому гумовому човні.

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