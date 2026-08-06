Що говорить про вас колір одягу, який ви носите: приховане значення

Синій колір — вибір професіоналів / © Freepik

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Ви замислювалися, чому для важливої зустрічі рука сама тягнеться до чорного піджака, а на перше побачення хочеться вдягнути щось червоне? Наш щоденний вибір гардероба — це не лише питання комфорту чи моди. Колір вбрання є потужним безшумним сигналом, який ми миволі надсилаємо оточуючим.

Британська компанія Buy T-shirt Online провела масштабне дослідження, опитавши 1000 людей, аби розгадати приховане значення кольорів. Результати виявилися дивовижними: залежно від відтінку сорочки чи сукні незнайомці можуть миттєво скласти думку про ваш інтелект, професіоналізм та навіть підсвідомо оцінити рівень зарозумілості.

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Чорний — беззаперечний лідер впевненості

Якщо ваша мета — справити враження компетентної та авторитетної людини, чорний колір залишається поза конкуренцією. Понад 56% респондентів (64% чоловіків та 48% жінок) назвали його головним маркером високої самооцінки. Саме тому чорні речі стали золотим стандартом для співбесід, бізнес-переговорів та перших побачень — він асоціюється зі зібраністю, силою та інтелектом.

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Червоний: сексуальність проти зарозумілості

Червоний колір — головна зброя для романтичних зустрічей, але з ним варто бути обережними:

Магнетизм: 54% жінок обирають червоне, щоб виглядати сексуально, а 56% чоловіків зізналися, що саме цей колір робить потенційну партнерку найпривабливішою.

Прихований ризик: Водночас 28% опитаних назвали червоний головним кольором… зарозумілості. Жоден інший відтінок не зібрав стільки негативних оцінок у цій категорії.

Синій колір вселяє впевненість

Синій колір очолив список найприємніших для сприйняття. Дослідження показало, що 48% жінок віддають перевагу чоловікам у синьому одязі.

Цей колір асоціюється зі спокоєм, стабільністю, зібраністю та інтелектом, саме тому він панує в бізнесі та середовищі, де важливий професійний імідж.

Білий колір найменше асоціюється з зарозумілістю

У той час як червоний колір очолив категорію «зарозумілості», білий опинився на іншому кінці шкали. Лише 6% респондентів вважали білий зарозумілим кольором.

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Білий колір сприймається як нейтральний. Він сигналізує про відкритість, чистоту та викликає миттєву симпатію.

У рожевого не найкраща репутація

Результати опитування показали, що рожевий колір все ще бореться зі стереотипами. Багато респондентів сприймали його як легковажний, несерйозний колір, який не особливо підходить для офіційних випадків. Його навіть асоціювали з низьким рівнем інтелекту або відсутністю професіоналізму.

Звичайно, це не означає, що всі сприймають людей, які носять рожевий одяг, саме так, але дослідження показало, що такі стереотипи все ще існують.

Коричневий та помаранчевий однозначно програють

Двома кольорами, які показали найгірші результати, були коричневий та помаранчевий.

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На важливу зустріч або перше побачення їх одягнуть лише:

2 відсотки жінок та 8 відсотків чоловіків у випадку з коричневим,

2% жінок та 6% чоловіків у випадку з помаранчевим.

Загалом це означає, що лише близько 5% респондентів обрали б коричневий колір для важливої події, що робить його одним із найменш бажаних кольорів у всьому опитуванні.

«Розумні» кольори, що це таке?

Тут найкраще спрацювали класичні, приглушені кольори, такі як синій, чорний та білий. Червоний, попри свою привабливість, не сприймався як такий, що особливо асоціюється з гостротою розумових здібностей.

Звісно, подібні опитування — це лише зріз соціальних стереотипів, сформованих медіа, рекламою та культурою. Обирати одяг варто насамперед за власним відчуттям затишку. Втім, знання цих прихованих сигналів може стати чудовим інструментом, коли потрібно справити незабутнє перше враження.

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