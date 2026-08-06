Засекречена ядерна стратегія Пентагону: NBC дізналося можливий сценарій війни з Китаєм і Росією

Пентагон / © Associated Press

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Керівник політики Міністерства оборони США готує нову ядерну стратегію, у якій акцентують можливе застосування тактичної зброї у разі війни з Китаєм або Росією.

Про це 5 серпня повідомило NBC News із посиланням на п’ятьох людей, обізнаних із планами. Йдеться про засекречений документ, деталі якого публічно не оприлюднили, однак за інформацією медіа, йдеться більше про можливе локальне застосування тактичної ядерної зброї

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Що відомо про документ

За даними NBC News, нову стратегію готують у межах переоцінки підходів США до ядерного стримування. У центрі уваги — сценарій регіональної війни з КНР або Росією та можливість використання зброї меншої дальності.

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«Керівник політики Міністерства оборони готує нову ядерну стратегію США, яка акцентує можливе застосування короткодійної тактичної зброї у разі регіональної війни з Китаєм або Росією, — за словами п’ятьох людей, обізнаних із планами», — йдеться у цитаті NBC News,

Що означає акцент на тактичній зброї

Тактична ядерна зброя в цьому контексті — це боєприпаси меншої дальності, які розглядають для потенційних регіональних сценаріїв, а не для глобального удару між ядерними державами.

Раніше ми писали та порівнювали запаси тактичної ядерної зброї США та Росії. Також нагадаємо, що у Nuclear Posture Review США назвали Китай і Росію ядерними загрозами, що зростають.

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