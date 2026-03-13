Європа вже готується до війни: які країни забили на сполох і про яку допомогу просять в України

Як Європа готується до війни

Світ вже змінився. Будь-який додатковий «спалах» на Близькому Сході може стати початком Світової війни. І питання не в тому, чи війна прийде до порогів Європи — питання в тому, чи буде Європа готова зустріти її обличчям до обличчя? І якщо завтра це станеться, чи вистачить у континенту сміливості, рішучості та єдності? Чи залишиться лише зона комфорту та ілюзія безпеки, поки дрони і ракети вже на горизонті?

Риторика Вашингтона додає ще більшої гостроти: Дональд Трамп чітко заявляє європейським союзникам: час навчитися оборонятися самостійно. Повномасштабна війна в Україні повністю переписала правила сучасної війни. І тут уже мова не про допомогу Україні — це союзники потребують України, її досвіду, технологій та стратегії адаптації, щоб вижити у світі, де колишні гарантії безпеки розвалюються на очах, а кожен новий конфлікт може миттєво перетворитися на глобальну катастрофу, ставлячи під загрозу не лише держави, а й саму основу існування Європи та світового порядку.

Як Європа готується до війни

«Холодний душ» для Європи

Виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у січні 2026 року став справжнім «холодним душем» для європейських лідерів. Багато політиків у залі очікували, що український президент буде говорити передусім про дипломатію, можливі переговори та майбутнє припинення війни.

Натомість Зеленський обрав зовсім інший тон — жорсткий і безкомпромісний. Зі сцени одного з головних світових форумів він вперше так різко розкритикував Європу за повільність, нерішучість і залежність від США у питаннях безпеки. Його меседж був чітким: Європа багато говорить про майбутнє, але занадто часто уникає дій сьогодні. Фактично Зеленський поставив ключове питання для всього континенту — чи здатна Європа захистити себе, якщо підтримка США ослабне?

«Росія б’ється, щоб люди нічого не значили, щоб впевнитися, що коли диктатори хочуть когось знищити — вони можуть. Але вони повинні втрачати владу, не здобувати її. Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає дій сьогодні — дій, які визначають, яке майбутнє у нас буде. Якщо Путін вирішить забрати Литву або вдарити по Польщі — хто відповість?» — зауважив Зеленський.

Президент України заявив, що однією з головних проблем Європи залишається її внутрішня роз’єднаність. За його словами, європейські лідери, політичні партії, рухи та навіть суспільства часто діють один проти одного, замість того щоб об’єднатися перед спільною загрозою з боку Росії, яка несе однакове руйнування для всіх. Він наголосив, що через це Європа не може перетворитися на справжню глобальну силу і фактично залишається мозаїкою малих і середніх держав, які діють розрізнено. Континент поки не зміг взяти на себе роль лідера у захисті свободи у світі, особливо в момент, коли стратегічна увага США дедалі більше зміщується до інших регіонів.

«Світовий порядок йде від дій. Нам лише треба сміливість діяти. Жодного, жодного, жодного завтра. Давайте завершимо цей День Бабака», — наголосив Зеленський.

Європа між комфортом і реальністю: тест на сміливість

Європа десятиліттями жила у зоні стратегічного комфорту. Після холодної війни континент звик, що загроза минула, безпеку гарантують НАТО та міць Сполучених Штатів. Армії скорочувалися, оборонні бюджети різко врізалися, а політичні еліти переконували суспільства: велика війна в Європі — це історія минулого. Однак, повномасштабне вторгнення Росії в Україну розтрощило всі ілюзії, змусивши Європу усвідомити, що старі засоби безпеки більше не працюють автоматично.

Найнебезпечніше питання сьогодні — не у техніці і не у ракетах. Найскладніше — чи готові самі суспільства? Після десятиліть миру європейці звикли до високих соціальних стандартів, стабільності, передбачуваності та комфорту. Але ця звичка тепер перетворюється на слабкість. Справжня готовність вимірюється не деклараціями чи обговореннями, а здатністю діяти тут і зараз, ухвалювати непопулярні рішення і демонструвати рішучість. І саме це робить питання Зеленського не риторичним. Це — дзвінок тривоги для всіх столиць Європи: чи є у них сміливість і рішучість, щоб зустріти виклик обличчям до обличчя, поки не стало надто пізно?

Риторика Вашингтона дедалі жорсткіша

Риторика Вашингтона щодо Європи стає дедалі жорсткішою. Дональд Трамп відверто говорить європейським союзникам: час навчитися оборонятися самостійно. Лідер США продовжує акцентувати увагу на тому, що європейці мають збільшувати власний оборонний потенціал і брати на себе більше відповідальності, зменшуючи залежність від Сполучених Штатів — сигнал, який сприймають у Брюсселі та столицях ЄС як виклик трансатлантичній солідарності.

Одним із найбільш обговорюваних моментів стала заява Трампа про Гренландію — автономну територію Данії, яку він назвав критично важливою для національної безпеки США. Напередодні він наполягав на негайних переговорах щодо потенційного придбання острова і критикував європейських союзників за те, що вони недостатньо займаються його обороною, хоча й пообіцяв, що не має наміру застосовувати силу. Це викликало широкий резонанс у Європі та питання про довіру між союзниками.

Водночас у НАТО та серед європейських лідерів визнають, що жорстка риторика Трампа стала одним із факторів, що підштовхнули членів Альянсу до нарощування оборонних бюджетів до рівня понад 2 % ВВП — довгий час предмета суперечок між США та ЄС. Генсек НАТО неодноразово підкреслював, що тиск на збільшення витрат був важливим кроком для зміцнення стримування, хоча наголосив, що американська «ядерна парасолька» залишається критичною гарантією безпеки.

Війна в Україні переписала умови сучасної війни. Те, що ще кілька років тому вважалося лише теорією, сьогодні стає реальністю на полі бою. Саме українські бійці адаптуються до мінливих умов, вчаться виживати під постійною загрозою, ефективно використовувати наявні ресурси і впроваджувати нові технології просто на полі бою. Для Європи — це сигнал: не можна більше покладатися лише на старі стратегії чи на традиційні моделі оборони. Те, що українська армія робить на фронті сьогодні — завтра стане стандартом для армій усього континенту.

Український фронт як школа сучасної війни: уроки для Європи

Український фронт демонструє, що сучасна війна — це не лише чисельність чи традиційні доктрини. Це здатність адаптуватися, діяти швидко, інтегрувати нові технології та використовувати їх ефективно під постійною загрозою. Від того, як Європа сприйме цей урок, залежить не тільки безпека континенту, а й її здатність реагувати на виклики XXI століття. Українська армія вже серед найсильніших у світі. У 2026 році ЗСУ увійшли до топ-20 наймогутніших армій планети за рейтингом Global Firepower. Втім, аналітики оцінюють військову силу аж за понад 60 показниками — від кількості солдатів і техніки до економіки, ресурсів і логістики. Сильні сторони України — велика та досвідчена армія, потужний резерв, оборонні витрати, розгалужена залізнична мережа і навіть морський потенціал, який сьогодні формують нові технології, зокрема морські дрони.

Втім, у рейтингу вказують і слабкі місця: відсутність підводних човнів та великих бойових кораблів, а також залежність від енергоресурсів. Але головний фактор, якого немає у жодній таблиці — реальний бойовий досвід. І саме він сьогодні робить українську армію однією з найефективніших у Європі.

Паралельно змінюється і російська армія. Попри великі втрати у війні проти України, Москва активно перебудовує свою військову машину: нарощує виробництво озброєння, переорієнтовує економіку на воєнні рейки та адаптує тактику до умов сучасного бою. І Україна, і Росія демонструють, що у XXI столітті успіх у війні визначається гнучкістю, здатністю до навчання та оперативною адаптацією до мінливих умов бою.

Сьогодні світ розділився. Геополітичні лінії фронту вже не приховані — країни вибудовують союзи і блоки, які визначають не лише економіку, а й військову безпеку. Пропаганда все частіше подає конфлікт не лише як війну проти України, а як протистояння з усім Заходом. У студіях відверто говорять про «неминуче зіткнення», про необхідність тиску на країни Європи і про готовність Росії до глобальної війни.

Іран як новий каталізатор глобальної кризи

І саме там, у Давосі, Володимир Зеленський зробив потужне попередження щодо Ірану. Він наголосив, що підтримка Тегераном бойових дронів і технологій для Росії створює пряму загрозу не лише Україні, а й безпеці всього регіону та Європи. Зеленський підкреслив, що сучасні конфлікти вже не обмежуються локальними фронтами: регіональні війни можуть перетворюватися на глобальні кризи, коли авторитарні держави постачають зброю та технології агресорам. Виступ у Давосі став сигналом для світу: Іран може стати каталізатором нової ескалації, і від того, наскільки міжнародне співтовариство реагуватиме на такі дії, залежить баланс безпеки у Європі та на Близькому Сході.

Сьогодні ж, після ударів іранських БПЛА по території союзників, США змушені самі звертатися по допомогу до України. Аналітики називають це одним із найбільших тактичних промахів адміністрації Трампа від початку операції проти Ірану. Рік тому відмова від українських технологій була «стратегічною сліпотою», яка зараз обернулася реальною загрозою для союзників.

І поки світ спостерігає за реакціями великих держав, небагато хто усвідомлює головне: правила війни давно змінилися. Тепер виграє той, хто володіє технологіями та досвідом, а не той, хто покладається на застарілі концепції колективної безпеки чи класичну армію. Україна вже навчила світ цьому уроку — і той, хто не врахує його зараз, може заплатити за це дорого у майбутньому. Третя світова війна вже почалася. Про це пише видання Daily Mail.

Історики вважають, що фактично вона почалася 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України. Подібні події у ХХ столітті вже ставали початком світових воєн. Напад США та Ізраїлю на Іран також називають добровільним кроком, який може стати фактором подальшої ескалації. Нинішню ситуацію порівнюють із 1941 роком, коли після атаки Японії на Перл-Харбор локальний конфлікт швидко переріс у глобальну війну.

Нові ризики для Європи та світу

Близький Схід стає ще одним тестовим полігоном для нових воєнних концепцій: швидкі удари, автономні системи, гібридні методи впливу. Всі, хто спостерігає, розуміють: від результатів цих конфліктів залежатиме, як формуватиметься безпека Європи, Північної Америки і навіть Азії. Китай сьогодні — головний споживач і постачальник іранської нафти.

Ця енергетична лінія стала ключовою у глобальній грі впливу. Президент Трамп різко попереджає: це сигнал усім, хто продовжує купувати нафту у Тегерана. Через Іран і його енергетичні потоки розкривається нова глобальна динаміка, де Вашингтон і союзники тестують, наскільки Китай готовий ризикувати у своїй підтримці Ірану. Росія не стоїть осторонь глобальної гри на Близькому Сході. Москва вже пропонує свою «допомогу» США, намагаючись виграти стратегічні бали, але водночас активно підтримує Іран. Президент України в інтерв’ю Кейліну Робертсону попередив: Росія безумовно, допоможе і з ракетами, а також допомагає їм із ППО. Ситуація загострюється — і постає одне гостре питання: яка країна стане наступною, щоб відправити війська на підтримку Ірану? Історія повторюється: Росія вже отримала підкріплення від Північної Кореї — 10 тисяч солдатів, розгорнутих на її території, але потенційно готових діяти і в Україні.

Іран може стати наступним театром, куди Москва надішле війська, перетворюючи регіональний конфлікт на міжнародну кризу з глобальними наслідками.

Світ спостерігає за цим не лише як за війною Ірану чи Ізраїлю — він бачить нову архітектуру конфліктів, де кожен союз і кожен крок може миттєво змінити баланс сил. Зеленський заявив, якщо нинішній збройний конфлікт на Близькому Сході не вдасться припинити дуже швидко, він може перерости у світову війну. І з цього можна зробити вже чітке передбачення: світ — розділятиметься на протилежні блоки. На одному боці опиняться США і їхні союзники, європейські держави, Японія, Південна Корея та інші країни, що орієнтуються на західні системи безпеки та військові гарантії.

На іншому — авторитарний блок, де ключову роль відіграватимуть Росія, Іран, Китай та КНДР, які вже випробовують і підвищують власний військовий та технологічний потенціал, розширюючи вплив і формуючи нову геополітичну ієрархію.

Чи здатен Альянс справді застосувати Статтю 5?

Війна на Близькому Сході ставить НАТО перед критичним тестом: чи здатен Альянс дійсно застосувати Статтю 5 і реально захистити своїх союзників, коли небезпека наближається? Ракети вже летять у бік Туреччини, однак реакція Альянсу залишає більше питань, ніж відповідей. Традиційні заяви та дипломатичні формулювання, якими засуджують іранські атаки, не передбачають автоматичного втручання.

Ця ситуація віддзеркалює давні тенденції Альянсу: коли подібні загрози наближалися з боку Росії — безпілотники, гібридні атаки на критичну інфраструктуру, удари по країнах Балтії та Північної Європи — реакція залишалася формальною. Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Польща, Литва відчули на собі, що протистояння гібридним загрозам не завжди призводить до реальної оборони. Росія активно експериментувала з БпЛА, тестуючи межі реакції Європи та НАТО, визначаючи, де Альянс зупиниться, а де залишить союзників наодинці з небезпекою.

Тепер те саме питання виникає з Іраном: скільки ще ударів має пролунати, щоб НАТО перестало обмежуватися деклараціями та реально застосувало колективну оборону? Кожен день зволікання послаблює довіру до Альянсу і демонструє авторитарним гравцям, що глобальні гарантії безпеки можна ігнорувати.

Польща як дзвінок тривоги для Європи: а якщо війна прийде до нас?

У кулуарах Брюсселя, Парижа та Берліна дедалі частіше звучить питання: що, якщо війна дійсно прийде до нас? Польща сьогодні — одна з небагатьох країн ЄС, яка реально розуміє всі ризики. Поки решта континенту лише обговорює загрози, Варшава вже будує найсучаснішу систему захисту від дронів у Європі, інтегруючи радари, автоматичні комплекси та передові системи перехоплення.

Попередній урок, коли близько 20 російських БпЛА проникли у повітряний простір Польщі, і які довелося знищувати винищувачами по мільйон доларів кожен, щоб збити дрони вартістю сотні чи тисячі доларів, показав: правила гри потрібно змінювати негайно. Прем’єр Дональд Туск обіцяє: Польща не чекатиме, поки ракети і дрони долетять до інших країн ЄС. Тут і зараз формується новий стандарт оборонної готовності — і Польща показує, як континент повинен діяти, якщо хоче вижити. Громадяни Польщі у військових частинах вчаться стріляти, виживати, рятувати життя і захищати інформацію від кібератак. А самі поляки дедалі частіше запитують: що буде, якщо війна в Україні вийде за межі її кордонів?

Польський досвід демонструє гострий контраст із більшістю європейських столиць, де обговорення загроз залишаються словесними вправами, а конкретних заходів безпеки майже немає. Це сигнал для всього континенту: сучасна війна вже не обмежується територією фронту. Ті, хто не адаптується і не готується зараз, ризикують опинитися у пастці, коли конфлікт вийде за межі України.

«Ядерна парасолька»: Європа шукає власну безпеку

Сувальський коридор — одне з найвразливіших місць на карті європейської безпеки. Цю вузьку ділянку кордону між Польщею та Литвою військові експерти давно називають ахіллесовою п’ятою НАТО. Це приблизно 100 кілометрів суші, які з одного боку межують з російською Калінінградською областю, а з іншого — з Білоруссю. У разі потенційного конфлікту саме тут може виникнути найнебезпечніший сценарій для Європи. Якщо цей коридор буде перекритий, три країни Балтії — Литва, Латвія та Естонія — можуть опинитися фактично відрізаними від решти союзників по НАТО на суші.

Недовіра до безпекових гарантій Вашингтона змушує європейців шукати власні інструменти захисту. І головною альтернативою дедалі частіше називають французьку «ядерну парасольку». Президент Еммануель Макрон уже оголосив: Франція розширюватиме свій ядерний арсенал. І водночас — готова ділитися стратегічними можливостями з союзниками. Серед потенційних країн — Нідерланди, Бельгія, Греція та Німеччина.

Подібна схема для Європи не нова: американська ядерна зброя десятиліттями розташована на базах у Німеччині, Італії, Нідерландах, Бельгії та Туреччині. Офіційно Париж і Берлін запевняють — нова французька стратегія не замінює США, а лише доповнює. Але в кулуарах говорять інше: Європа вперше за десятиліття сумнівається, чи залишаться гарантії Америки незмінними. Деякі країни навіть обговорюють власні ядерні програми. Польща вже веде переговори з Францією та іншими державами щодо спільної ядерної безпеки. Варшава наголошує: інвестиції у атомну енергетику не дозволяють залишатися осторонь і від військового виміру.

У Міністерстві оборони Польщі пояснюють: стратегія — це «опора на дві ноги». З одного боку — американське ядерне стримування в НАТО, з іншого — власні європейські можливості.

Коли «прокинеться» Європа?

Сучасні виклики ставлять Європу перед жорстким вибором: або створювати об’єднані, боєздатні збройні сили, здатні стримувати Росію та реагувати на загрози континенту, або залишатися в зоні стратегічної вразливості. Росія планує до 2030 року мати армію чисельністю 2,5 мільйони солдатів, і навіть збереження національних армій Європі не гарантує безпеки — для ефективного стримування потенційного агресора потрібно щонайменше три мільйони підготовлених військових.

Попри роки попереджень та пропозицій з боку України, більшість європейських столиць залишалася пасивною. Лише після повномасштабного вторгнення в Україну континент почав реагувати. Німеччина запускає масштабну програму переозброєння: модернізація бронетехніки, артилерії, систем ППО, супутникової розвідки та збільшення чисельності армії. Фінляндія будує захисну «стіну» вздовж кордону з Росією — колючий дріт, датчики, камери — інтегровану з НАТО. У Брюсселі почали говорити про спільну «стіну дронів».

Україна як лабораторія війни майбутнього

Світ більше ніколи не буде таким, як раніше. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну та конфлікти на інших фронтах показали, що технології змінюють саму суть війни. Дрони, артилерія з високою точністю, кіберзброя, супутникова розвідка та інтегровані системи управління — тепер визначають не лише переможця на полі бою, а й геополітичний баланс у світі. Це змушує країни швидко адаптуватися, переозброювати армії, модернізувати ППО, створювати спільні сили та інтегрувати оборонні системи.

Досвід української армії демонструє перехід від конвенційних, «класичних» боїв до інтелектуальної війни. Історія останніх десятиліть показала: західна стратегія після Холодної війни ґрунтувалася на хибних припущеннях. Демократія замість армії, інтеграція замість безпеки, м’яка сила замість військового балансу — усе це створювало ілюзію стабільності. Коли Росія вдерлася в Україну в 2014 році, а потім у 2022 році розпочала повномасштабне вторгнення, ця система виявилася неготовою реагувати. Західні держави роками формували регіональні архітектури без спроможності до великого конфлікту, а армії багатьох країн перетворилися на бюрократизовані структури з обмеженою автономією.

Україна опинилася у центрі цієї руйнівної логіки. Але замість того, щоб просто виживати, країна почала використовувати кризу для створення нової реальності. Це урок для світу. Західні країни, які покладаються на старі бюрократичні механізми і обмежені навчальні підручники, вчаться нової війни через український досвід. Інтеграція України до цифрових систем НАТО та безпекових альянсів — тепер це не стратегічна альтернатива, а необхідність.

Сучасна війна більше не чекає на довгі дебати. Вона приходить туди, де не готові, і залишає лише тих, хто здатен швидко адаптуватися, інтегрувати технології і створювати ефективні інститути, здатні перетворювати кризу на перевагу. Україна вже стала таким центром випробувань і прикладом того, як виглядає армія нового покоління: не лише бойові машини та ракети, а система мислення, адаптації та стратегічної автономії. Той, хто швидко зрозуміє ці уроки, той здобуде перевагу у війні майбутнього. Той, хто залишиться у минулому, ризикує зникнути ще до першого раунду конфлікту.