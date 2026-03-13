Тренер "Шахтаря" прокоментував перемогу над "Лехом" у першій грі плейоф Ліги конференцій

Арда Туран / © ФК Шахтар

Реклама

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував перемогу над польським "Лехом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок у польському місті Познань завершився з рахунком 1:3 на користь української команди.

Слова керманича "гірників" після гри наводить офіційний сайт клубу.

Реклама

"Як я казав учора, тут грати важко. Мали показати повагу чемпіонам польської ліги. Правильно діяли в ключові моменти, мали хороші рішення проти їхнього пресингу, гарну мобільність та контроль м'яча. На початку гри ми мало рухались і не були продуктивними, потім краще реагували й рухалися полем. Добре контролювали м'яч, не поспішали, виходили в другу і третю зони ближче до кінця першого тайму — та забили.

У другому таймі виникли певні труднощі. І, як я казав учора, навіть найкраща команда світу не зможе грати весь матч добре в цій атмосфері. Тому було важко. А в наступній частині гри ми пропустили через травму Марлона: гол прийшов з його зони, і, можливо, це було наслідком нестачі досвіду з його боку, бо, якби він зупинив гру, ми, певно, не пропустили б цього гола.

Зробимо висновки. Ми добре боролися, добре грали. Та мушу сказати, що нинішня команда відрізняється від "Шахтаря" 20-річної давності. Маємо більше молодих гравців та інакшу стратегію їх розвитку в умовах війни. І якщо ми хочемо досягти цього ментального розвитку, потрібно забути про цю перемогу й зосередитися на другому матчі так, ніби загальний рахунок 0:0. Ми не можемо відмовитися від своєї культури гри, від власного стилю гри.

Я хотів би привітати команду, але не слід забувати, що ми гратимемо проти клубу, що є чемпіоном і має дуже гарного тренера. Якщо ми не покажемо повагу в другому матчі, матимемо проблеми.

Реклама

"Лех" може відігратися в другому матчі. Маємо виявити повагу до чемпіонів і правильно діяти в ключові моменти, бо ми є дуже молодою командою. І мені не потрібен приклад "Фіорентини", щоб розуміти, що вони можуть відігратися. Коли "Барселона" відігралася 6:1 у протистоянні з ПСЖ, я був на полі, був там, тож маю цей досвід ще відтоді, як грав сам.

З огляду на структуру клубу, клубну культуру й фанатів, ми маємо показати повагу "Леху". Такі камбеки можливі у футболі. Для нас нічого не змінилося — другий матч буде для нас таким, ніби рахунок 0:0. І ми повинні виявити повагу до чемпіонів, бо вони здатні на це. А ще в другому матчі буде так, ніби вони знову грають вдома, адже Польща — їхня країна", — сказав Туран.

Матч-відповідь між "Шахтарем" і "Лехом" відбудеться у четвер, 19 березня, на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. У першому матчі нідерландський клуб удома був сильнішим за чеську команду (2:1).

Реклама

Зазначимо, що "Шахтар" посів шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій, напряму вийшовши до 1/8 фіналу.

"Лех" закінчив 11-м основний раунд третього за престижністю єврокубка та потрапив до стикових матчів плейоф, де обіграв фінський КуПС (2:0, 1:0).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).