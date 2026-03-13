ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Астрологиня назвала знаки зодіака, схильні до газлайтингу

Газлайтинг — форма аб’юзу, за якого токсичні люди не просто маніпулюють оточуючими, а змушують їх сумніватися в собі.

Автор публікації
Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Витримати таке ставлення можуть далеко не всі — тих, хто слабший, у такий спосіб можна звести з розуму, інколи — у прямому сенсі цього слова.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, схильні до газлайтингу.

Рак

Раки кого завгодно доведуть до сказу, доводячи, що людина, з якою вони з’ясовують стосунки, відчуває зовсім не ті почуття, про які говорять, а то й узагалі не відчуває нічого. Наприклад, вони можуть нескінченно повторювати, що їх не люблять, — причому, доти, доки людина сама не почне думати, що вона до них абсолютно байдужа.

Діва

Діви дуже люблять ставити в глухий кут своїх співрозмовників, відмовляючись від сказаного під час спілкування. Коли їм про це нагадують, вони щиро дивуються: «Я такого ніколи не говорив», хоча чудово пам’ятають, як усе було насправді. Просто в такий спосіб їм вдається вибити співрозмовника зі стану рівноваги, щоб досягти якоїсь — своєї — мети.

Телець

Тельці, потрапивши в складну ситуацію, будуть до останнього заперечувати свою провину, навіть якщо їх спіймали на місці злочину. Представники цього знака спочатку закличуть співрозмовника не вірити своїм очам, а потім — як у дешевій мелодрамі — стверджуватимуть, що це зовсім не те, про що вони подумали, хоча недвозначність ситуації все скаже сама за себе.

