Найкращий ранковий напій для стабільного рівня цукру у крові

Смузі / © Associated Press

Багато людей починають день із ароматної кави з сиропом або склянки фруктового соку. Але проблема у тому, що такі напої часто містять велику кількість доданого цукру, а це може спричиняти різкі підйоми та падіння рівня глюкози.

Видання EatingWell розповіло, що правильний ранковий напій може допомогти організму краще контролювати рівень цукру у крові, підтримувати концентрацію та зменшувати відчуття голоду. Один із найкращих варіантів — поживний смузі з правильним балансом інгредієнтів.

Відновлення водного балансу

Після 7–8 годин сну організм часто перебуває у легкому стані зневоднення. Через це концентрація глюкози у крові може здаватися вищою. Смузі, особливо на основі води чи несолодкого рослинного молока, забезпечує організм рідиною та допомагає почати день з кращим водним балансом. Гідратація не знижує безпосередньо цукор, але допомагає підтримувати здорові звички, концентрацію та контроль апетиту.

Клітковина

Фрукти та овочі у смузі додають природної солодкості та водночас забезпечують організм клітковиною. Найкращі варіанти для смузі:

чорниця

полуниця

ожина

шпинат

кейл

цвітна капуста

Клітковина уповільнює травлення та всмоктування цукру, а це допомагає запобігти різким стрибкам глюкози після їжі. Саме тому солодкі напої без клітковини, наприклад, газовані напої чи фруктові соки частіше спричиняють швидкі коливання рівня цукру.

Корисні жири

Смузі можна випити дуже швидко, але іноді організм не встигає відчути насичення. Саме тому варто додавати до нього корисні жири, які довше перетравлюються. Найкращі варіанти:

арахісова чи мигдальна паста

насіння чіа

насіння льону

авокадо

грецький йогурт

Ці інгредієнти допомагають довше відчувати ситість і підтримують неспішне підвищення рівня цукру у крові.

Білок

Додавання білка до ранкового напою — ще один секрет стабільної енергії. Білок:

повільніше перетравлюється

сприяє відчуттю ситості

допомагає стабілізувати рівень глюкози

До смузі можна додати:

грецький йогурт

соєве чи коров’яче молоко

протеїновий порошок

Такий напій працює майже як повноцінний сніданок.

Інші корисні ранкові напої

Хоча смузі — чудовий варіант, однак є й інші напої, які підтримують здоровий рівень цукру.

Вода . Найпростіший та водночас найважливіший напій. Вода не містить цукру чи калорій та допомагає організму підтримувати нормальний об’єм крові. Крім того, достатнє споживання води допомагає ниркам виводити надлишок глюкози.

Зелений чай без цукру. Зелений чай багатий на антиоксиданти, які можуть покращувати чутливість до інсуліну. Регулярне вживання зеленого чаю впливає на покращення контролю рівня глюкози.

Чорна кава без цукру. Помірне споживання несолодкої кави може впливати на зниження ризику діабету II типу. Головне правило, не додавати сиропи чи велику кількість цукру.

Протеїнова кава. Популярний тренд останніх років. Вона поєднує каву, молоко та порцію протеїну. Такий напій забезпечує енергію від кофеїну і водночас допомагає стабілізувати рівень цукру.

Трав’яний чай. Він не містить кофеїну, тому підходить навіть для людей, чутливих до стимуляторів. Він забезпечує гідратацію та не впливає на рівень глюкози.

Правильний ранковий напій може суттєво вплинути на те, як ви почуватиметеся протягом дня. Смузі допомагає стабілізувати рівень цукру у крові, довше зберігати відчуття ситості та підтримувати стабільний рівень енергії. Одначе, тут є важливе правило: уникайте напоїв із великою кількістю доданого цукру.