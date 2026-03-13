Яке свято 14 березня 2026 року / © ТСН

Реклама

14 березня 2026 року — субота. 1479-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

14 березня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Венедикта / © pexels.com

Завтра, 14 березня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Венедикта. Він народився у місті Нурсія в Італії. У молодості залишив навчання в Рим, прагнучи усамітненого духовного життя. Деякий час жив як пустельник у печері поблизу Субіако, де здобув славу мудрого наставника. Згодом Венедикт заснував кілька монастирів, найвідоміший із яких — Монте-Кассіно. Там він уклав «Правило святого Венедикта» — монаший устав, що став основою життя багатьох монастирів Європи. Святий проповідував поєднання молитви й праці (принцип «молися і працюй»). Його вважають покровителем Європи.

14 березня в Україні святкують День українського добровольця / © unsplash.com

14 березня в Україні святкують День українського добровольця. Воно присвячене людям, які добровільно стали на захист держави. Свято встановила Верховна Рада України 2017 року, щоб вшанувати мужність і патріотизм добровольців. Дата пов’язана з подією 14 березня 2014 року, коли перші добровольці Самооборони Майдану прибули на полігон у Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону Національної гвардії України. Це стало одним із перших кроків організованого добровольчого руху під час Російсько-української війни.

Реклама

14 березня День землевпорядника в Україні / © pexels.com

Також 14 березня День землевпорядника в Україні. Припадає на другу суботу березня. Професійне свято фахівців, які займаються землеустроєм і раціональним використанням земельних ресурсів. Свято було встановлене 1999 року указом Леонід Кучма, щоб відзначити важливу роль землевпорядників у розвитку земельних відносин та управлінні земельним фондом держави.

14 березня Міжнародний день числа «Пі» / © Pixabay

А ще 14 березня Міжнародний день числа «Пі». Число π — це математична константа, яка виражає відношення довжини кола до його діаметра. Воно належить до найвідоміших і найважливіших чисел у математиці, а його десятковий запис є нескінченним і неперіодичним. Свято започаткували 1988 року в науковому музеї Експлораторіум у Сан-Франциско. Його ініціатором став фізик Ларрі Шоу. 2019 року ЮНЕСКО офіційно підтримала святкування цього дня як нагоду популяризувати математику й природничі науки.

14 березня святкують Міжнародний день поясних сумок / © pexels.com

14 березня святкують Міжнародний день поясних сумок. Воно присвячене популярному аксесуару — компактній сумці, що носиться на поясі або через плече. Поясні сумки стали особливо модними у 1980–1990-х роках, коли їх використовували для зручного зберігання грошей, документів і дрібних речей під час подорожей або занять спортом. Згодом вони знову повернулися у світову моду як стильний і практичний аксесуар.

14 березня Міжнародний день математики / © pexels.com

Також 14 березня Міжнародний день математики. Свято покликане популяризувати математику та показати її важливу роль у науці, технологіях і повсякденному житті. Свято офіційно проголосила 2019 року ЮНЕСКО. Дату обрали символічно, адже цього ж дня у світі святкують Міжнародний день числа Пі, пов’язаний із математичною константою — число пі (π ≈ 3,14).

Реклама

14 березня Міжнародний день запитань / © pexels.com

А ще 14 березня Міжнародний день запитань. Мета свята — спонукати людей задавати більше запитань, навчати дітей і дорослих мислити критично, шукати відповіді та не боятися сумнівів. Воно підкреслює важливість допитливості як рушійної сили навчання, науки та саморозвитку.

14 березня Міжнародний день боротьби проти гребель або Міжнародний день річок / © pexels.com

14 березня Міжнародний день боротьби проти гребель або Міжнародний день річок. Свято присвячене підвищенню обізнаності про негативний вплив великих гребель на довкілля, місцеві громади та екосистеми річок.