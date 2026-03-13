Европа уже готовится к войне: какие страны забили тревогу и о какой помощи просят у Украины

Как Европа готовится к войне

Реклама

Мир уже изменился. Любая дополнительная «вспышка» на Ближнем Востоке может стать началом Мировой войны. И вопрос не в том, придет ли война к порогам Европы — вопрос в том, будет ли Европа готова встретить ее лицом к лицу? И если завтра это произойдет, хватит ли у континента смелости, решимости и единства? Или останется лишь зона комфорта и иллюзия безопасности, пока дроны и ракеты уже на горизонте?

Риторика Вашингтона добавляет еще большей остроты: Дональд Трамп четко заявляет европейским союзникам: пора научиться обороняться самостоятельно. Полномасштабная война в Украине полностью переписала правила современной войны. И здесь уже речь не о помощи Украине — это союзники нуждаются в Украине, ее опыте, технологиях и стратегии адаптации, чтобы выжить в мире, где прежние гарантии безопасности разваливаются на глазах, а каждый новый конфликт может мгновенно превратиться в глобальную катастрофу, ставя под угрозу не только государства, но и саму основу существования Европы и мира.

Как Европа готовится к войне — читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Реклама

«Холодный душ» для Европы

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2026 года стало настоящим «холодным душем» для европейских лидеров. Многие политики в зале ожидали, что украинский президент будет говорить прежде всего о дипломатии, возможных переговорах и будущем прекращении войны.

Зато Зеленский выбрал совсем другой тон — жесткий и бескомпромиссный. Со сцены одного из главных мировых форумов он впервые так резко раскритиковал Европу за медлительность, нерешительность и зависимость от США в вопросах безопасности. Его месседж был четким: Европа много говорит о будущем, но слишком часто избегает действий сегодня. Фактически Зеленский поставил ключевой вопрос для всего континента — способна ли Европа защитить себя, если поддержка США ослабнет?

«Россия бьется, чтобы люди ничего не значили, чтобы убедиться, что когда диктаторы хотят кого-то уничтожить — они могут. Но они должны терять власть, не приобретать ее. Европа любит обсуждать будущее, но избегает действий сегодня — действий, которые определяют, какое будущее у нас будет. Если Путин решит забрать Литву или ударить по Польше — кто ответит?» — отметил Зеленский.

Президент Украины заявил, что одной из главных проблем Европы остается ее внутренняя разобщенность. По его словам, европейские лидеры, политические партии, движения и даже общества часто действуют друг против друга, вместо того чтобы объединиться перед общей угрозой со стороны России, которая несет одинаковое разрушение для всех. Он подчеркнул, что из-за этого Европа не может превратиться в настоящую глобальную силу и фактически остается мозаикой малых и средних государств, которые действуют разрозненно. Континент пока не смог взять на себя роль лидера в защите свободы в мире, особенно в момент, когда стратегическое внимание США все больше смещается к другим регионам.

Реклама

«Мировой порядок идет от действий. Нам только надо смелость действовать. Ни одного, ни одного, ни одного завтра. Давайте завершим этот День Сурка», — подчеркнул Зеленский.

Европа между комфортом и реальностью: тест на смелость

Европа десятилетиями жила в зоне стратегического комфорта. После холодной войны континент привык, что угроза миновала, безопасность гарантируют НАТО и мощь Соединенных Штатов. Армии сокращались, оборонные бюджеты резко урезались, а политические элиты убеждали общества: большая война в Европе — это история прошлого. Однако, полномасштабное вторжение России в Украину разбило все иллюзии, заставив Европу осознать, что старые средства безопасности больше не работают автоматически.

Самый опасный вопрос сегодня — не в технике и не в ракетах. Самое сложное — готовы ли сами общества? После десятилетий мира европейцы привыкли к высоким социальным стандартам, стабильности, предсказуемости и комфорту. Но эта привычка теперь превращается в слабость. Настоящая готовность измеряется не декларациями или обсуждениями, а способностью действовать здесь и сейчас, принимать непопулярные решения и демонстрировать решимость. И именно это делает вопрос Зеленского не риторическим. Это — тревожный звонок для всех столиц Европы: есть ли у них смелость и решимость, чтобы встретить вызов лицом к лицу, пока не стало слишком поздно?

Риторика Вашингтона становится все жестче

Риторика Вашингтона в отношении Европы становится все жестче. Дональд Трамп откровенно говорит европейским союзникам: пора научиться обороняться самостоятельно. Лидер США продолжает акцентировать внимание на том, что европейцы должны увеличивать собственный оборонный потенциал и брать на себя больше ответственности, уменьшая зависимость от Соединенных Штатов — сигнал, который воспринимают в Брюсселе и столицах ЕС как вызов трансатлантической солидарности.

Реклама

Одним из самых обсуждаемых моментов стало заявление Трампа о Гренландии — автономной территории Дании, которую он назвал критически важной для национальной безопасности США. Накануне он настаивал на немедленных переговорах по потенциальному приобретению острова и критиковал европейских союзников за то, что они недостаточно занимаются его обороной, хотя и пообещал, что не намерен применять силу. Это вызвало широкий резонанс в Европе и вопросы о доверии между союзниками.

В то же время в НАТО и среди европейских лидеров признают, что жесткая риторика Трампа стала одним из факторов, подтолкнувших членов Альянса к наращиванию оборонных бюджетов до уровня более 2% ВВП — долгое время предмета споров между США и ЕС. Генсек НАТО неоднократно подчеркивал, что давление на увеличение расходов было важным шагом для укрепления сдерживания, хотя отметил, что американский «ядерный зонтик» остается критической гарантией безопасности.

Война в Украине переписала условия современной войны. То, что еще несколько лет назад считалось лишь теорией, сегодня становится реальностью на поле боя. Именно украинские бойцы адаптируются к меняющимся условиям, учатся выживать под постоянной угрозой, эффективно использовать имеющиеся ресурсы и внедрять новые технологии прямо на поле боя. Для Европы — это сигнал: нельзя больше полагаться только на старые стратегии или на традиционные модели обороны. То, что украинская армия делает на фронте сегодня — завтра станет стандартом для армий всего континента.

Украинский фронт как школа современной войны: уроки для Европы

Украинский фронт демонстрирует, что современная война — это не только численность или традиционные доктрины. Это способность адаптироваться, действовать быстро, интегрировать новые технологии и использовать их эффективно под постоянной угрозой. От того, как Европа воспримет этот урок, зависит не только безопасность континента, но и его способность реагировать на вызовы XXI века. Украинская армия уже входит в число сильнейших в мире. В 2026 году ВСУ вошли в топ-20 самых мощных армий планеты по рейтингу Global Firepower. Впрочем, аналитики оценивают военную силу по более чем 60 показателям — от количества солдат и техники до экономики, ресурсов и логистики. Сильные стороны Украины — большая и опытная армия, мощный резерв, оборонные расходы, разветвленная железнодорожная сеть и даже морской потенциал, который сегодня формируют новые технологии, в частности морские дроны.

Реклама

Впрочем, в рейтинге указывают и слабые места: отсутствие подводных лодок и больших боевых кораблей, а также зависимость от энергоресурсов. Но главный фактор, которого нет ни в одной таблице — реальный боевой опыт. И именно он сегодня делает украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.

Параллельно меняется и российская армия. Несмотря на большие потери в войне против Украины, Москва активно перестраивает свою военную машину: наращивает производство вооружения, переориентирует экономику на военные рельсы и адаптирует тактику к условиям современного боя. И Украина, и Россия демонстрируют, что в XXI веке успех в войне определяется гибкостью, способностью к обучению и оперативной адаптацией к меняющимся условиям боя.

Сегодня мир разделился. Геополитические линии фронта уже не скрыты — страны выстраивают союзы и блоки, которые определяют не только экономику, но и военную безопасность. Пропаганда все чаще подает конфликт не только как войну против Украины, а как противостояние со всем Западом. В студиях откровенно говорят о «неизбежном столкновении», о необходимости давления на страны Европы и о готовности России к глобальной войне.

Иран как новый катализатор глобального кризиса

И именно там, в Давосе, Владимир Зеленский сделал мощное предупреждение в отношении Ирана. Он подчеркнул, что поддержка Тегераном боевых дронов и технологий для России создает прямую угрозу не только Украине, но и безопасности всего региона и Европы. Зеленский подчеркнул, что современные конфликты уже не ограничиваются локальными фронтами: региональные войны могут превращаться в глобальные кризисы, когда авторитарные государства поставляют оружие и технологии агрессорам. Выступление в Давосе стало сигналом для мира: Иран может стать катализатором новой эскалации, и от того, насколько международное сообщество будет реагировать на такие действия, зависит баланс безопасности в Европе и на Ближнем Востоке.

Реклама

Сегодня же, после ударов иранских БПЛА по территории союзников, США вынуждены сами обращаться за помощью к Украине. Аналитики называют это одним из крупнейших тактических промахов администрации Трампа с начала операции против Ирана. Год назад отказ от украинских технологий был «стратегической слепотой», которая сейчас обернулась реальной угрозой для союзников.

И пока мир наблюдает за реакциями великих держав, немногие осознают главное: правила войны давно изменились. Теперь выигрывает тот, кто обладает технологиями и опытом, а не тот, кто полагается на устаревшие концепции коллективной безопасности или классическую армию. Украина уже научила мир этому уроку — и тот, кто не учтет его сейчас, может заплатить за это дорого в будущем. Третья мировая война уже началась. Об этом пишет издание Daily Mail.

Историки считают, что фактически она началась 24 февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины. Подобные события в ХХ веке уже становились началом мировых войн. Нападение США и Израиля на Иран также называют добровольным шагом, который может стать фактором дальнейшей эскалации. Нынешнюю ситуацию сравнивают с 1941 годом, когда после атаки Японии на Перл-Харбор локальный конфликт быстро перерос в глобальную войну.

Новые риски для Европы и мира

Ближний Восток становится еще одним тестовым полигоном для новых военных концепций: быстрые удары, автономные системы, гибридные методы воздействия. Все, кто наблюдает, понимают: от результатов этих конфликтов будет зависеть, как будет формироваться безопасность Европы, Северной Америки и даже Азии. Китай сегодня — главный потребитель и поставщик иранской нефти.

Реклама

Эта энергетическая линия стала ключевой в глобальной игре влияния. Президент Трамп резко предупреждает: это сигнал всем, кто продолжает покупать нефть у Тегерана. Через Иран и его энергетические потоки раскрывается новая глобальная динамика, где Вашингтон и союзники тестируют, насколько Китай готов рисковать в своей поддержке Ирана. Россия не стоит в стороне от глобальной игры на Ближнем Востоке. Москва уже предлагает свою «помощь» США, пытаясь выиграть стратегические очки, но в то же время активно поддерживает Иран. Президент Украины в интервью Кейлину Робертсону предупредил: Россия безусловно, поможет и с ракетами, а также помогает им с ПВО. Ситуация обостряется — и возникает один острый вопрос: какая страна станет следующей, чтобы отправить войска в поддержку Ирана? История повторяется: Россия уже получила подкрепление от Северной Кореи — 10 тысяч солдат, развернутых на ее территории, но потенциально готовых действовать и в Украине.

Иран может стать следующим театром, куда Москва направит войска, превращая региональный конфликт в международный кризис с глобальными последствиями.

Мир наблюдает за этим не только как за войной Ирана или Израиля — он видит новую архитектуру конфликтов, где каждый союз и каждый шаг может мгновенно изменить баланс сил. Зеленский заявил, что если нынешний вооруженный конфликт на Ближнем Востоке не удастся прекратить очень быстро, он может перерасти в мировую войну. И из этого можно сделать уже четкое предсказание: мир будет разделяться на противоположные блоки. На одной стороне окажутся США и их союзники, европейские государства, Япония, Южная Корея и другие страны, ориентирующиеся на западные системы безопасности и военные гарантии.

На другом — авторитарный блок, где ключевую роль будут играть Россия, Иран, Китай и КНДР, которые уже испытывают и повышают собственный военный и технологический потенциал, расширяя влияние и формируя новую геополитическую иерархию.

Реклама

Способен ли Альянс действительно применить Статью 5?

Война на Ближнем Востоке ставит НАТО перед критическим тестом: способен ли Альянс действительно применить Статью 5 и реально защитить своих союзников, когда опасность приближается? Ракеты уже летят в сторону Турции, однако реакция Альянса оставляет больше вопросов, чем ответов. Традиционные заявления и дипломатические формулировки, которыми осуждают иранские атаки, не предусматривают автоматического вмешательства.

Эта ситуация отражает давние тенденции Альянса: когда подобные угрозы приближались со стороны России — беспилотники, гибридные атаки на критическую инфраструктуру, удары по странам Балтии и Северной Европы — реакция оставалась формальной. Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Польша, Литва ощутили на себе, что противостояние гибридным угрозам не всегда приводит к реальной обороне. Россия активно экспериментировала с БПЛА, тестируя границы реакции Европы и НАТО, определяя, где Альянс остановится, а где оставит союзников наедине с опасностью.

Теперь тот же вопрос возникает с Ираном: сколько еще ударов должно прозвучать, чтобы НАТО перестало ограничиваться декларациями и реально применило коллективную оборону? Каждый день промедления ослабляет доверие к Альянсу и демонстрирует авторитарным игрокам, что глобальные гарантии безопасности можно игнорировать.

Польша как звонок тревоги для Европы: а если война придет к нам?

В кулуарах Брюсселя, Парижа и Берлина все чаще звучит вопрос: что, если война действительно придет к нам? Польша сегодня — одна из немногих стран ЕС, которая реально понимает все риски. Пока остальной континент только обсуждает угрозы, Варшава уже строит самую современную систему защиты от дронов в Европе, интегрируя радары, автоматические комплексы и передовые системы перехвата.

Реклама

Предыдущий урок, когда около 20 российских БПЛА проникли в воздушное пространство Польши и пришлось уничтожать истребителями по миллиону долларов каждый, чтобы сбить дроны стоимостью сотни или тысячи долларов, показал: правила игры нужно менять немедленно. Премьер Дональд Туск обещает: Польша не будет ждать, пока ракеты и дроны долетят до других стран ЕС. Здесь и сейчас формируется новый стандарт оборонной готовности — и Польша показывает, как континент должен действовать, если хочет выжить. Граждане Польши в воинских частях учатся стрелять, выживать, спасать жизни и защищать информацию от кибератак. А сами поляки все чаще спрашивают: что будет, если война в Украине выйдет за пределы ее границ?

Польский опыт демонстрирует острый контраст с большинством европейских столиц, где обсуждение угроз остаются словесными упражнениями, а конкретных мер безопасности почти нет. Это сигнал для всего континента: современная война уже не ограничивается территорией фронта. Те, кто не адаптируется и не готовится сейчас, рискуют оказаться в ловушке, когда конфликт выйдет за пределы Украины.

«Ядерный зонтик»: Европа ищет собственную безопасность

Сувальский коридор — одно из самых уязвимых мест на карте европейской безопасности. Этот узкий участок границы между Польшей и Литвой военные эксперты давно называют ахиллесовой пятой НАТО. Это примерно 100 километров суши, которые с одной стороны граничат с российской Калининградской областью, а с другой — с Беларусью. В случае потенциального конфликта именно здесь может возникнуть самый опасный сценарий для Европы. Если этот коридор будет перекрыт, три страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — могут оказаться фактически отрезанными от остальных союзников по НАТО на суше.

Недоверие к гарантиям безопасности Вашингтона заставляет европейцев искать собственные инструменты защиты. И главной альтернативой все чаще называют французский «ядерный зонтик». Президент Эммануэль Макрон уже объявил: Франция будет расширять свой ядерный арсенал. И в то же время — готова делиться стратегическими возможностями с союзниками. Среди потенциальных стран — Нидерланды, Бельгия, Греция и Германия.

Реклама

Подобная схема для Европы не нова: американское ядерное оружие десятилетиями расположено на базах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции. Официально Париж и Берлин уверяют — новая французская стратегия не заменяет США, а лишь дополняет. Но в кулуарах говорят другое: Европа впервые за десятилетия сомневается, останутся ли гарантии Америки неизменными. Некоторые страны даже обсуждают собственные ядерные программы. Польша уже ведет переговоры с Францией и другими государствами о совместной ядерной безопасности. Варшава подчеркивает: инвестиции в атомную энергетику не позволяют оставаться в стороне и от военного измерения.

В Министерстве обороны Польши объясняют: стратегия — это «опора на две ноги». С одной стороны — американское ядерное сдерживание в НАТО, с другой — собственные европейские возможности.

Когда «проснется» Европа?

Современные вызовы ставят Европу перед жестким выбором: либо создавать объединенные, боеспособные вооруженные силы, способные сдерживать Россию и реагировать на угрозы континента, либо оставаться в зоне стратегической уязвимости. Россия планирует к 2030 году иметь армию численностью 2,5 миллиона солдат, и даже сохранение национальных армий Европе не гарантирует безопасности — для эффективного сдерживания потенциального агрессора нужно не менее трех миллионов подготовленных военных.

Несмотря на годы предупреждений и предложений со стороны Украины, большинство европейских столиц оставалось пассивным. Только после полномасштабного вторжения в Украину континент начал реагировать. Германия запускает масштабную программу перевооружения: модернизация бронетехники, артиллерии, систем ПВО, спутниковой разведки и увеличение численности армии. Финляндия строит защитную «стену» вдоль границы с Россией — колючую проволоку, датчики, камеры — интегрированную с НАТО. В Брюсселе начали говорить о совместной «стене дронов».

Реклама

Украина как лаборатория войны будущего

Мир больше никогда не будет таким, как раньше. Полномасштабное вторжение России в Украину и конфликты на других фронтах показали, что технологии меняют саму суть войны. Дроны, артиллерия с высокой точностью, кибероружие, спутниковая разведка и интегрированные системы управления — теперь определяют не только победителя на поле боя, но и геополитический баланс в мире. Это заставляет страны быстро адаптироваться, перевооружать армии, модернизировать ПВО, создавать совместные силы и интегрировать оборонные системы.

Опыт украинской армии демонстрирует переход от конвенционных, «классических» боев к интеллектуальной войне. История последних десятилетий показала: западная стратегия после Холодной войны основывалась на ложных предположениях. Демократия вместо армии, интеграция вместо безопасности, мягкая сила вместо военного баланса — все это создавало иллюзию стабильности. Когда Россия вторглась в Украину в 2014 году, а затем в 2022 году начала полномасштабное вторжение, эта система оказалась не готова к реагированию. Западные государства годами формировали региональные архитектуры без способности к крупному конфликту, а армии многих стран превратились в бюрократизированные структуры с ограниченной автономией.

Украина оказалась в центре этой разрушительной логики. Но вместо того, чтобы просто выживать, страна начала использовать кризис для создания новой реальности. Это урок для мира. Западные страны, которые полагаются на старые бюрократические механизмы и ограниченные учебники, учатся новой войне через украинский опыт. Интеграция Украины в цифровые системы НАТО и альянсов безопасности — теперь это не стратегическая альтернатива, а необходимость.

Современная война больше не ждет долгих дебатов. Она приходит туда, где не готовы, и оставляет только тех, кто способен быстро адаптироваться, интегрировать технологии и создавать эффективные институты, способные превращать кризис в преимущество. Украина уже стала таким центром испытаний и примером того, как выглядит армия нового поколения: не только боевые машины и ракеты, но и система мышления, адаптации и стратегической автономии. Тот, кто быстро поймет эти уроки, получит преимущество в войне будущего. Тот, кто останется в прошлом, рискует исчезнуть еще до первого раунда конфликта.