Трамп шокировал заявлением о войне с Ираном

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые удары по Ирану, заявив, что для него «честь их убивать». Очевидно, имея в виду представителей режима.

Об этом американский лидер написал в сети Truth Social.

«Мы полностью уничтожаем террористический режим Ирана, военно, экономически и в других аспектах. Однако, если вы читаете Failing New York Times, ошибочно думаете, что мы не побеждаем», — заявил глава Белого дома.

По его словам, у американских военных есть «беспрецедентная огневая мощь, неограниченные боеприпасы и много времени». В то же время, отмечает он, Военно-морские силы Ирана «исчезли, их воздушные силы больше не существуют, ракеты, беспилотники и все остальное уничтожается».

В своем новом сообщении Трамп намекнул на дальнейшие американские атаки США против Ирана и в дерзкой для себя манере посоветовал «следить, что произойдет с этими сумасшедшими отбросами».

«Они убивают невинных людей во всем мире уже 47 лет, а теперь я, как 47 президент США, убиваю их. Какая большая честь это сделать!», — заявил Дональд Трамп.

Сообщение Трампа в сети Truth Social.

Война США в Иране — заявления Трампа

Ранее Дональд Трамп дерзко заявил о «победе» Соединенных Штатов в войне с Ираном. По его словам, Вашингтон победил, потому что «уже в первое время все было закончено, но мы победили».

Глава Белого дома подчеркнул, что война против Ирана может закончиться в ближайшее время. Впрочем, он воздержался от конкретных прогнозов по срокам. В то же время, говорит Трамп, в Иране почти не осталось целей, которые можно было бы атаковать.

Кроме того, он пригрозил, что Вашингтон жестко ответит, если Тегеран попытается остановить поток нефти через Ормузский пролив. Трамп говорит, что США могут нанести удар, который будет «в двадцать раз сильнее», чем предыдущие атаки.