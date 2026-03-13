Трамп шокував заявою про війну з Іраном

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп анонсував нові удари по Ірану, заявивши, що для нього «честь їх вбивати». Вочевидь, маючи на увазі представників режиму.

Про це американський лідер написав у мережі Truth Social.

«Ми повністю знищуємо терористичний режим Ірану, військово, економічно та в інших аспектах. Проте, якщо ви читаєте „Failing New York Times“, помилково думаєте, що ми не перемагаємо», — заявив очільник Білого дому.

З його слів, американські військові мають «безпрецедентну вогневу міць, необмежені боєприпаси та багато часу». Водночас, наголошує він, Військово-морські сили Ірану «зникли, їхні повітряні сили більше не існують, ракети, безпілотники та все інше знищується».

У своєму новому дописі Трамп натякнув на подальші американські атаки США проти Ірану та в зухвалій для себе манері порадив «стежити, що станеться з цими божевільними покидьками».

«Вони вбивають невинних людей у ​​всьому світі вже 47 років, а тепер я, як 47-й президент США, вбиваю їх. Яка велика честь це зробити!», — заявив Дональд Трамп.

Допис Трампа у мережі Truth Social.

Війна США в Ірані - заяви Трампа

Раніше Дональд Трамп зухвало заявив про «перемогу» Сполучених Штатів у війні з Іраном. З його слів, Вашингтон переміг, бо “вже в першу годину все було закінчено, але ми перемогли».

Очільник Білого дому наголосив, що війна проти Ірану може закінчитися найближчим часом. Втім, він утримався від конкретних прогнозів щодо термінів. Водночас, каже Трамп, в Ірані майже не лишилося цілей, які можна було б атакувати.

Крім того, він пригрозив, що Вашингтон жорстко відповість, якщо Тегеран спробує зупинити потік нафти через Ормузьку протоку. Трамп каже, що США можуть завдати удару, який буде «у двадцять разів сильніший», ніж попередні атаки.