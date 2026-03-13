Іран заявив, що не планує перекривати Ормузьку протоку

Ормузька протока / © Associated Press

Посол Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що влада країни не планує закривати Ормузьку протоку — один із ключових морських маршрутів для світової торгівлі нафтою.

Про це повідомляє CNN.

Дипломат наголосив, що Іран не має наміру блокувати судноплавство у стратегічній водній артерії, однак залишає за собою право забезпечувати безпеку в регіоні.

«Ми не збираємося закривати Ормузьку протоку, але збереження миру і безпеки на цій водній артерії є нашим невід’ємним правом», — заявив Амір Саїд Іравані журналістам у четвер, 12 березня.

За його словами, Іран підтримує принцип свободи судноплавства. Водночас дипломат звинуватив Сполучені Штати у загостренні ситуації в районі протоки.

«Поточна ситуація в регіоні, зокрема в Ормузькій протоці, не є результатом законного здійснення Іраном свого права на самооборону», — заявив Іравані.

Він додав, що відповідальність за нинішню напруженість лежить на Вашингтоні.

«Навпаки, це прямий наслідок дестабілізуючих дій США, які розпочали агресію проти Ірану і підірвали регіональну безпеку», — сказав представник Ірану.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати на 30 днів зняли обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають на морських суднах.

Ми раніше інформували, що ціни на нафту ввечері 12 березня підскочили до позначки близько 100 доларів за барель на тлі атак на танкери у Перській затоці та нових погроз з боку Ірану.