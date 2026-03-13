П’ятниця 13-го принесе фінансову удачу: шість знаків китайського зодіаку отримають грошовий прорив

Китайський гороскоп / © AP

П’ятниця, 13 березня 2026 року, може стати несподівано сприятливою для деяких знаків китайського зодіаку. За астрологічними прогнозами, поєднання так званого Дня небезпеки з енергією Вогняного Собаки не несе негативу, а навпаки допомагає ухвалювати чіткі рішення щодо грошей і можливостей.

Про це повідомило видання Yourtango.

Вважається, що цього дня люди краще бачать ситуації такими, якими вони є насправді. Енергія Вогняного Собаки асоціюється з відданістю, захистом і здатністю швидко розпізнавати щирість або обман. У поєднанні з роком Вогняного Коня це створює сприятливі умови для тих, хто діє впевнено та довіряє інтуїції.

Астрологи виділяють шість знаків, для яких 13 березня може стати особливо вдалим.

Собака

Для людей, народжених у рік Собаки, цей день може принести важливе усвідомлення у сфері роботи або фінансів. Невелика деталь у справі, на яку раніше не звертали уваги, допоможе побачити ситуацію по-іншому. Це може привернути увагу інших і відкрити нові професійні можливості, що здатні вплинути на фінансове становище в майбутньому.

Кінь

Представники цього знака можуть прокинутися з внутрішнім відчуттям, що варто трохи змінити свої плани. Навіть невелика корекція рішень здатна виявитися дуже вдалою — вона може допомогти уникнути зайвих труднощів і зрештою привести до більш вигідного результату.

Щур

Для Щурів день може початися зі звичайної розмови або випадкової зустрічі. Проте саме така взаємодія іноді перетворюється на нову можливість заробітку або участі в проєкті. Астрологи вважають, що цього дня навички представників цього знака можуть виявитися особливо затребуваними.

Дракон

Драконам цей день може принести підтвердження правильності їхніх планів. Впевненість у власних ідеях і відкритість у розмовах здатні позитивно вплинути на реакцію інших людей. Така позиція може допомогти просунути важливі справи або домовленості.

Мавпа

Для Мавп успіх може прийти через дрібну, на перший погляд незначну подію — наприклад, коротку прогулянку або відповідь на повідомлення. Саме така ситуація здатна привести до знайомства або отримання інформації, яка стане корисною для майбутніх планів.

Змія

Люди, народжені під знаком Змії, можуть по-новому подивитися на власні здібності. Слова підтримки або оцінка з боку інших здатні змінити їхнє ставлення до себе та своєї роботи. Це, за прогнозами, може вплинути як на фінансові рішення, так і на особисті стосунки.

Нагадаємо, астрологи попереджають, що 13 березня — день, коли можна ставити перед собою найсміливіші — можна навіть сказати, грандіозні — цілі та робити перші кроки на шляху до них.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.