Астрологія
152
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не потрібно багато спати, щоб виспатися

Як відомо, що більше спиш, то більше хочеться, тому так приємно — якщо, звісно, дає змогу робота — поспати довше.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Таким чином ви відновлюєте сили — як фізичні, так і моральні, але далеко не всім потрібно для цього спати довго — вони цілком можуть задовольнитися кількома годинами.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не потрібно довго спати, щоб виспатися.

Овен

Овни весь час кудись поспішають — вони навіть уві сні думають про те…, як будуть займатися тією чи тією справою, яку запланували на завтрашній день. Уранці вони прокидаються, не дочекавшись дзвінка будильника, і одразу ж біжать до комп’ютера, якщо працюють удома, чи збираються до офісу, якщо в них режим повної зайнятості. Ну, а коли йдеться про серцеві хвилювання, вони можуть не спати взагалі.

Близнята

Близнята легкі на підняття і весь час заповнюють своє життя цікавими подіями, пов’язаними з пересуваннями в просторі. Вони постійно кудись їдуть поїздами й автобусами, летять літаками — природно, що з таким графіком спати їм просто ніколи, але адреналін, який вони отримують унаслідок цього, забезпечує їх необхідною енергією і без повноцінного сну.

Лев

Леви, однією з якостей характеру яких є амбітність, готові підпорядкувати все своє життя меті, яку вони перед собою поставили, пожертвувавши для неї дуже багато чим — зокрема і сном. Водночас вони абсолютно не відчувають нестачі в ньому, хоча можуть спати лише чотири години на добу, як це робив Наполеон Бонапарт, який теж був представником цього знака.

