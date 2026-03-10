Овен / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 березня?

Час, коли нам вдається розкрити таємниці й розгадати загадки, які тривалий час не давали нам спокою. Залишиться тільки розв’язати питання стосовно того, як розпорядитися знаннями, що стали для нас достовірними, що особливо важливо, якщо вони стосуються обставин життя інших людей. Так, якщо про себе ми можемо розповідати що завгодно й кому завгодно, то втручатися в життя тих, хто нас оточує, розголошуючи те, що вони хотіли б залишити в таємниці, неприпустимо за жодних обставин.

Овен

Овнам, для яких дуже важливо переконати когось у своїй правоті — і неважливо, якого боку їхнього життя це стосується — кращого часу годі й шукати, а отже, треба скористатися рідкісним шансом вмовити опонента і схилити його до своєї думки. Сьогодні представники знака зможуть використовувати красномовство, яким забезпечать їх зірки, а також знайдуть потрібні для цього докази — факти й аргументи. Головне — підносити їх співрозмовнику з максимальним спокоєм: нервозність може видати невпевненість у собі, а вона рідко сприяє переконаності.

