Чорний Місяць на осі катастроф: чому нам потрібно бути обережними від 11 до 20 березня

Від 11 до 20 березня Чорний Місяць (Ліліт) перебуватиме на осі катастроф у 10-х градусах Стрільця і Близнят, що не найкращим чином може позначитися на житті різних знаків зодіаку.

Місяць

Місяць / © Associated Press

Від 11 до 20 березня Чорний Місяць (Ліліт) перебуватиме на осі катастроф у 10-х градусах Стрільця і Близнят, що не найкращим чином може позначитися на житті різних знаків зодіаку.

Про те, що може чекати на нас у цей час та як убезпечити себе від впливу складного астрономічного явища, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Що таке вісь катастроф

Вісь катастроф, яку астрологи ще називають віссю трансформації, — це умовна лінія, яка з’єднує дві мега-зірки, що перебувають в опозиції одна до одної — Альдебаран («око Тельця») та Антарес («серце Скорпіона» й «суперник Марса»), які за їхній вплив на земні процеси називають «злими». Становище ускладниться тим, що цією віссю катастроф у цей час йтиме Ліліт, вона ж — Чорний Місяць, вплив якого не менш небезпечний, ніж протистояння Альдебарана й Антареса.

Кому загрожує небезпека

Найобачнішими в ситуації, яка складеться 11 березня, необхідно бути Стрільцям і Близнятам, обережності яким потрібно дотримуватися за замовчуванням. У зоні ризику також перебувають ті представники — як цих, так й інших — знаків, у яких в особистому гороскопі на осі катастроф перебувають ті самі «злі» зірки: Альдебаран та Антарес. Небезпека може чатувати й на просто безтурботних та легковажних людей, які не дотримуються обережності, діючи на власний страх і ризик: вони можуть потрапити в неприємні ситуації завжди, але цими днями — особливо.

З кого спитає Чорний Місяць

Оливи у вогонь осі катастроф піділлє Ліліт (Чорний Місяць), яка вимагає відповідальності від людей за скоєні помилки в попередній час їхнього життя та стягує з них борги — насамперед моральні, які вони встигли наробити за минулий час. Від грудня минулого року Чорний Місяць перебуває у знаку Стрільця, тож першими в черзі на «розбір польотів» перебувають представники саме цього знака, але в момент виходу Ліліт на вісь катастроф подумати про спокуту гріхів варто й іншим — ніколи не пізно все виправити.

Вісь катастроф у домах гороскопа

Сферою, яка потребуватиме особливої уваги, стане той дім в особистому гороскопі людини, яким пройде вісь катастроф. Якщо вона зачепить дім здоров’я, його треба особливо берегти і в жодному разі, як би не складалися обставини, ним не ризикувати. Проходження осі катастроф через дім грошей потребуватиме особливо дбайливого ставлення до фінансів, а її перебування в домі любові може поставити під удар багаторічні — та щасливі — стосунки з коханою людиною, чого теж не можна допустити. Звісно, дані про те, де розміщена вісь катастроф у гороскопі людини, може надати лише професійний астролог, тож, можливо, настав час звернутися до нього по допомогу.

Обережність та обачність

Які небезпеки несе вісь катастроф та як їх уникнути — це, мабуть, найважливіші в цьому разі питання. Насамперед обережність потрібно виявляти на будь-яких видах транспорту, від маршруток і метро до потягів та — особливо! — літаків, від яких у цей нетривалий час краще взагалі відмовитися. Обережність та обачність важливо виявляти за кермом власного автомобіля — на дорогах багато неадекватних людей, та й технічний стан багатьох транспортних засобів викликає великі сумніви. Небажано розслаблятися і пішоходам: не варто ризикувати власним життям, переходячи дорогу у невстановлених місцях чи перед автівкою, яка рухається, коли висока ймовірність помилитися у визначенні її швидкості — вона може рухатися набагато швидше, ніж здається. У такі дні також існує ризик різних політичних і техногенних катастроф, не кажучи вже про загострення становища на фронтах, але такого негативу в нашому житті останнім часом і без вісі катастроф, на жаль, надто багато.

Не панікувати!

Як вчиняти в такий — небезпечний — час? Хоч би як склалася ситуація, найголовніше — не панікувати. Не менш важливо налаштовувати себе на хороше, діючи згідно з технікою позитивного мислення. Дотримуючись обережності, важливо вірити в те, що все складеться якнайкраще, а, отже, немає особливого приводу для хвилювань. Проте якщо буде така можливість, будь-які пов’язані з ризиком справи — наприклад, планове оперативне втручання — краще перенести на останню декаду березня.

