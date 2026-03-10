Королева Летиція в червоному костюмі від Boss відвідала експериментальну станцію

Королева Летиція / © Getty Images

В останні місяці королева Летиція виявляє все більший інтерес до ініціатив, пов’язаних із сільськими районами, починаючи з її уваги до іспанської вовни та закінчуючи підтримкою різних проєктів, спрямованих на відродження традиційних ремесел та галузей. Тепер вона додала до цього порядку денного сільське господарство.

У вівторок королева відвідала Ель-Ехідо в Альмерії, щоб оглянути експериментальну станцію «Лас-Пальмерільяс» у Кахамарі — провідний технологічний центр досліджень та розробок у галузі інтенсивного середземноморського сільського господарства.

Королева Летиція / © Getty Images

Заснована 1975 року, ця станція за десятиліття зарекомендувала себе як жива лабораторія, де тестуються нові методи вирощування, ефективніші системи зрошення, біологічні методи боротьби зі шкідниками та нові сільськогосподарські сорти, адаптовані до сучасних викликів галузі, пише vanitatis.

Її Величність обрала для цього виходу ефектний червоний костюм Hugo Boss. Вона одягала його неодноразово, зокрема й на дуже важливий захід: випускний принцесу Софії з UWC Atlantic College у травні 2025 року. Летиція доповнила вбрання білою блузкою, чорними лоферами на широкому підборі Massimo Dutti і сережками від Gold & Roses, моделлю Shawel, що складається з трьох кілець з рожевого золота з діамантами. Також вона не забула про свою улюблену каблучку Coreterno. Волосся королева розпустила та зробила денний макіяж.

Королева Летиція / © Getty Images

Минулого тижня, нагадаємо, королева демонструвала чарівне вбрання кольору лісової трави, під час візиту на виставку в Мадриді, на яку приїхала з королем Філіпом VI.