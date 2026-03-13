ТСН у соціальних мережах

Скільки окупантів "закобзонили" ЗСУ - Генштаб назвав нові цифри

Сили оборони України за добу ліквідували ще 860 російських військових.

Окупант

Окупант / © Associated Press

Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 277 620 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Орієнтовно загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.03.26:

  • танків — 11 773 (+7)

  • бойових броньованих машин — 24 202 (+5)

  • артилерійських систем — 38 369 (+50)

  • РСЗВ — 1 685 (+4)

  • засобів ППО — 1 331 (+2)

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 349

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 175 139 (+2 071)

  • крилатих ракет — 4 403

  • кораблів і катерів — 31

  • підводних човнів — 2

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 83 223 (+189)

  • спеціальної техніки — 4 088

Нагадаємо, ЗСУ уразили два фрегати РФ у Новоросійську. Йдеться про фрегати «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров».

