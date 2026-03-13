- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 12
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки окупантів "закобзонили" ЗСУ - Генштаб назвав нові цифри
Сили оборони України за добу ліквідували ще 860 російських військових.
Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 277 620 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Орієнтовно загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.03.26:
танків — 11 773 (+7)
бойових броньованих машин — 24 202 (+5)
артилерійських систем — 38 369 (+50)
РСЗВ — 1 685 (+4)
засобів ППО — 1 331 (+2)
літаків — 435
гелікоптерів — 349
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 175 139 (+2 071)
крилатих ракет — 4 403
кораблів і катерів — 31
підводних човнів — 2
автомобільної техніки та автоцистерн — 83 223 (+189)
спеціальної техніки — 4 088
Нагадаємо, ЗСУ уразили два фрегати РФ у Новоросійську. Йдеться про фрегати «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров».