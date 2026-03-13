- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько оккупантов "закобзонили" ВСУ - Генштаб назвал новые цифры
Силы обороны Украины в сутки ликвидировали еще 860 российских военных.
Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения составили около 1 277 620 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Ориентировочно общие боевые потери противника с 24.02.22 до 13.03.26:
танков — 11 773 (+7)
боевых бронированных машин — 24 202 (+5)
артиллерийских систем — 38 369 (+50)
РСЗО — 1 685 (+4)
средств ПВО — 1 331 (+2)
самолетов — 435
вертолетов — 349
БпЛА оперативно-тактического уровня — 175 139 (+2 071)
крылатых ракет — 4 403
кораблей и катеров — 31
подводных лодок — 2
автомобильной техники и автоцистерн — 83 223 (+189)
специальной техники — 4 088
Напомним, ВСУ поразили два фрегата РФ в Новороссийске. Речь идет о фрегатах «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».