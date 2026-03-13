ТСН в социальных сетях

Сколько оккупантов "закобзонили" ВСУ - Генштаб назвал новые цифры

Силы обороны Украины в сутки ликвидировали еще 860 российских военных.

Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения составили около 1 277 620 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Ориентировочно общие боевые потери противника с 24.02.22 до 13.03.26:

  • танков — 11 773 (+7)

  • боевых бронированных машин — 24 202 (+5)

  • артиллерийских систем — 38 369 (+50)

  • РСЗО — 1 685 (+4)

  • средств ПВО — 1 331 (+2)

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 349

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 175 139 (+2 071)

  • крылатых ракет — 4 403

  • кораблей и катеров — 31

  • подводных лодок — 2

  • автомобильной техники и автоцистерн — 83 223 (+189)

  • специальной техники — 4 088

Напомним, ВСУ поразили два фрегата РФ в Новороссийске. Речь идет о фрегатах «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».

