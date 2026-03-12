"Котел" в Купянске: ВСУ добивают оккупантов РФ

ВСУ держат оборону на фронте / © Associated Press

В Купянске в окружении находятся два десятка россиян, которые не способны к активным действиям, поэтому Силам обороны нет смысла атаковать их, рискуя жизнью.

Об этом в телеэфире заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает «Укринформ».

«Они (российские солдаты — ред.) фактически сидят в подвале здания больницы, от которой что-то осталось. Там сейчас сидит где-то 20 человек — сначала было где-то более 50 человек. Они превратили несколько небольших подвалов в крепости и стараются просто выжить. Они не представляют непосредственной угрозы и не могут влиять на активность», — сказал Трегубов.

Что говорят в Генштабе

За прошедшие сутки, 11 марта, российские военные пытались наступать в направлении трех населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба. В частности, на Купянском направлении россияне три раза атаковали в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Подолы.

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В американском Институте изучения войны сообщили, что ВСУ недавно продвинулись на Купянском направлении.

Ситуация на фронте — последние новости

Еще в прошлом году российское командование заявило о взятии Купянска и оцеплении частей оборонявших город ВСУ.

На самом деле все было почти наоборот: в результате серии украинских контрударов российские подразделения отошли на север, а Купянск и его окрестности остались под контролем ВСУ. В то же время российские части, проникшие в город, оказались в окружении.

Несмотря на заявления россиян о якобы захвате Купянска, в город 12 декабря 2025 года прибыл президент Владимир Зеленский. Украинский президент встретился с нашими военными недалеко от позиций, где продолжаются активные боевые действия.

В январе россияне захватили 245 кв. км украинской территории, сообщает военный паблик Deep State — вдвое меньше, чем в декабре и ноябре.

Россия, в свою очередь, приводит более высокие цифры: руководитель Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о «захвате» более 500 кв. км и 17 населенных пунктов. Однако многие заявления о взятии городов и сел не подтверждаются на местах. Пример — ситуация в районе Купянска на Харьковщине.