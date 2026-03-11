Путин пытается делать хорошую мину при плохой игре: фронт "переигрался" на сторону ВСУ, а Кремль врет

Владимир Путин и успехи ВСУ на фронте / © ТСН

Реклама

Президент России Владимир Путин продолжает преувеличивать территориальные достижения своей армии, пытаясь скрыть успешные контратаки ВСУ на юге. Пока Кремль отчитывается о российском «продвижении», украинские силы освобождают сотни квадратных километров и уничтожают логистику, военную технику и живую силу врага.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Путин преувеличивает успехи РФ на фронте

Путин продолжает преувеличивать успехи российских войск на фронте, несмотря на недавнее освобождение украинскими силами значительных территорий на юге страны. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, во время телефонного разговора 9 марта Путин сказал президенту США Дональду Трампу, что российские войска «успешно продвигаются вперед» и что Украина должна «наконец-то» согласиться на переговорное урегулирование войны — вероятно, имея в виду уступки требованиям Кремля.

Реклама

Глава «ДНР» Денис Пушилин во время встречи с Путиным 10 марта заявил, что еще шесть месяцев назад (в сентябре 2025 года) украинские силы контролировали 25% территории Донецкой области, а сейчас — 17%. По его словам, российские войска якобы захватили 8% региона за полгода. Сам президент при этом сказал, что получал от подчиненных оценки на уровне 15 — 17%, а также заявил, что российские войска могли взять под контроль до 10% области.

«По оценкам ISW, украинские силы сейчас контролируют около 19% Донецкой области, тогда как в сентябре 2025 года этот показатель составлял около 23,4%. Таким образом, Кремль преувеличивает российские территориальные достижения в области как минимум вдвое», — отметили аналитики.

Путин также заявил, что российские войска обходят населенный пункт Гришино (к северо-западу от Покровска) «со всех сторон». Однако ISW не зафиксировал доказательств продвижения оккупантов к северу и западу от этого села.

Упоминание диктатора о Гришино — населенном пункте с довоенным населением около 2000 человек — демонстрирует его склонность акцентировать внимание на мелких тактических деталях, чтобы создать впечатление масштабного продвижения для аудитории, которая не имеет представления о географии или значении этих населенных пунктов.

Реклама

Успехи ВСУ на фронте отрицают заявления Путина

«Зато недавнее освобождение Украиной по меньшей мере 275 квадратных километров территории на юге страны прямо противоречит утверждению Путина о якобы успешном наступлении российских войск вдоль всего фронта и о близком крахе украинской обороны», — акцентировали в Институте.

Более того, в феврале 2026 года украинские достижения превысили российские.

Контратаки ВСУ на юге мешают планам РФ на весну-лето

Один российский инсайдерский источник 10 марта отметил, что Путин в 2026 году не посещал ни одного командного пункта на передовой, тогда как в прошлом году делал это регулярно. По словам источника, одной из причин может быть отсутствие значительных успехов российской армии на фронте, что свидетельствует об осознании Кремлем замедления наступления и сознательное преувеличение собственных военных достижений.

«Украинские контратаки на юге страны, вероятно, мешают планам России по весенне-летним наступательным операциям в 2026 году в Донецкой области и на юге Украины, несмотря на заявления Путина об успехах», — оценивают аналитики.

Реклама

Командир украинского полка, действующего на Александровском направлении, 10 марта сообщил, что российское командование перебрасывает туда силы в рамках подготовки к «предвесенней кампании».

По оценке командира, российские войска сначала начнут весеннюю кампанию на Покровском направлении, а затем — на Лиманском, пытаясь продвинуться к границе Донецкой области и атаковать так называемый «фортификационный пояс» с севера. Также он предположил, что весной Россия сосредоточит усилия на Покровском, Александровском и Запорожском направлениях, стремясь захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей и максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской.

В то же время освобождение Украиной почти всех населенных пунктов в Днепропетровской области, кроме пяти небольших, стало очевидным ударом по этим планам.

«ISW считает, что украинские контратаки на Александровском, Гуляйпольском и Запорожском направлениях имеют каскадный эффект и влияют на другие участки фронта, нарушая планы российского командования на весну и лето«, — говорится в отчете.

Реклама

Эти действия также влияют на планы России использовать относительно элитные силы — воздушно-десантные войска (ВДВ) и морскую пехоту — в наступательных операциях. Украинский журналист, посетивший бригаду на Ореховском направлении, сообщил 10 марта, что там появились подразделения ВДВ и морской пехоты, предположительно для подготовки к более интенсивным штурмам на юге Украины.

Ранее ISW сообщал, что российское командование перебросило элементы 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ с Покровского направления на Запорожское в январе-феврале. Также сообщалось о переброске подразделений 40-й бригады морской пехоты и 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота из района Доброполья на Гуляйпольское направление в конце февраля — вероятно в ответ на успешные украинские контратаки.

Украинские силы, по оценкам, остановили продвижение россиян вблизи Плавней и Приморского (к западу от Орехова) и перешли к контратакам. В то же время количество российских атак возле Покровска и Мирнограда несколько уменьшилось, поскольку российские войска сосредоточились на Александровском направлении. Перенаправление российских сил на юг, чтобы реагировать на украинские контратаки, вероятно, мешает им подготовиться к масштабной весенне-летней кампании.

Потери РФ срывают ее планы на фронте

Кроме того, Россия продолжает нести значительные потери на фронте, что также ограничивает ее возможности реализовать амбициозные планы на 2026 год. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта заявил, что Главное управление разведки получило документы врага с оценками собственных потерь РФ. По этим данным, российские войска потеряли 1,315 млн человек убитыми и тяжелоранеными с начала полномасштабного вторжения.

Реклама

«Длительные большие потери, особенно если России будет сложно привлекать новых добровольцев, могут значительно усложнить ее способность реагировать на украинские наступления и проводить масштабные наступательные операции», — считают эксперты.

Усиление атак украинских дронов по врагу

Украинские силы также усиливают удары по российской логистике, технике и живой силе с помощью дронов. Российские военные блогеры в марте отметили, что Украина значительно увеличила использование FPV-дронов на всех участках фронта, в частности применяя БпЛА с высокими частотами, оптоволоконные системы и так называемые «дроны-матки», которые сложнее подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Один из российских блогеров утверждал, что украинские операторы начали использовать новые частоты для обхода российских систем РЭБ и расширения «зоны поражения» на десятки километров. По данным украинских чиновников, нынешняя зона риска для дроновых ударов составляет 20 — 25 км, а зона проникновения — около 10 км.

Некоторые российские блогеры также сообщали об увеличении количества украинских операторов дронов на Константиновском направлении и о точных ударах по автомобилям оккупантов на трассах к северо-востоку от Донецка — примерно в 55 км от линии фронта.

Реклама

Подобные удары, по сообщениям, проводятся и на юге Украины. Российский посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что украинские силы атаковали российский грузовой поезд в оккупированном Крыму.

"Активизация украинских дроновых операций может также ослаблять российскую кампанию воздушного перехвата на поле боя, которая частично обеспечивала российские тактические успехи в 2025 году», — указывают в ISW.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 9 марта сообщил, что использование российских FPV-дронов в феврале уменьшилось на 18%, вероятно из-за украинских ударов по вражеским складам дронов. Один из российских блогеров также признал, что атаки по позициям украинских операторов и складам больше не дают ожидаемого результата, что видно по большому количеству украинских дронов в воздухе.

Война в Украине — последние новости

Напомним, россияне активно перебрасывают резервы, в частности элитные подразделения морпехов и десантников из-под Покровска, на Запорожское направление в район Орехова. Это свидетельствует о подготовке к усилению штурмов на юге, где враг уже накапливает живую силу и массированно применяет авиабомбы и дроны. Особую угрозу представляют новые ударные БпЛА «Молния», способные нести противотанковые мины и долетать даже до Запорожья. Несмотря на ежедневные запуски сотен таких беспилотников, бойцы 118-й бригады пытаются их перехватывать, хотя и испытывают нехватку ресурсов для полноценной работы.

Реклама

Заметим, Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность этого государства стать площадкой для трехсторонних переговоров Украины с РФ и США. Зеленский надеется на дипломатический результат и одновременно призвал к усилению украинской ПВО. Стороны также затронули тему обострения в Иране, где Украина готова делиться опытом для сдерживания конфликта. Кроме того, лидеры обсудили сотрудничество в морской безопасности и турецкую помощь для энергосистемы Украины.