Британское рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) обнародовало третий релиз международного рейтинга QS World University Rankings: Europe 2026 года . По его результатам Межрегиональная Академия управления персоналом ( МАУП ) вошла в десятку лучших университетов Украины, подтвердив высокие позиции среди заведений высшего образования европейского уровня.

Всего в рейтинг QS Europe 2026 вошло более 950 университетов со всей Европы. В то же время, в этом году в нем представлены 57 университетов из Украины — значительно больше, чем в предыдущие годы. Это свидетельствует о росте значимости и конкурентоспособности украинского высшего образования на международной арене.

Методология QS World University Rankings: Europe - оценка университетов по ключевым направлениям: исследовательская деятельность, качество обучения, трудоустройство выпускников, международное сотрудничество и устойчивость (sustainability).

В рейтинге QS Europe 2026 года МАУП продемонстрировала сильные результаты по показателям, определяющим современное качество университетского образования.

В частности, МАУП получила высокие оценки по направлению международной мобильности студентов (Inbound Exchange Students и Outbound Exchange Students), что подтверждает активное участие студентов в программах академического обмена и международных образовательных инициативах.

Также МАУП показала один из лучших результатов по соотношению преподавателей и студентов, являющихся важным индикатором качества учебного процесса и академической поддержки.

МАУП приветствует все украинские университеты, которые вошли в QS World University Rankings: Europe 2026. Расширение присутствия Украины в рейтинге является важным шагом для усиления международного авторитета национальной системы высшего образования.

Администрация МАУП выражает искреннюю благодарность всем членам сообщества — преподавателям, исследователям, организационной команде и студентам — за профессионализм, упорный труд и приверженность высоким стандартам. Этот результат является подтверждением развития, открытости и готовности к современным образовательным вызовам.