В океан возле США влили 65 тысяч литров химикатов: зачем это сделали

В прошлом августе в Менский залив у побережья Бостона закачали около 65 тысяч литров ярко-красных химических веществ. Несмотря на необычный вид, это не была авария или загрязнение — речь шла о научном эксперименте, направленном на борьбу с изменением климата.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователи из Океанографического института Вудс-Хоул провели полевое испытание в рамках проекта LOC-NESS (Locking Ocean Carbon in the Northeast Shelf and Slope). Его цель — проверить метод повышения щелочности океана (OAE), который может помочь поглощать больше углекислого газа из атмосферы.

В течение четырех дней ученые добавляли в воду гидроксид натрия — щелочное вещество, обозначенное красным красителем для отслеживания распространения. Эксперимент проводили примерно в 80 км от побережья штата Массачусетс, используя автономные подводные аппараты, планеры и датчики на исследовательских судах.

Идея метода заключается в ускорении естественного процесса, благодаря которому океан поглощает углекислый газ. Сейчас в мировых океанах уже содержится около 38 триллионов тонн CO₂ в виде растворенных соединений. Повышение щелочности позволяет воде поглощать еще больше углерода из атмосферы.

Во время эксперимента уровень pH воды вырос с 7,95 до 8,3, что соответствует примерно доиндустриальному уровню. По данным исследователей, в первые дни в воде было зафиксировано около 10 тонн поглощенного углерода, а в течение года гидроксид натрия может связать еще примерно 50 тонн CO₂.

Руководитель исследования Адам Субхас отметил, что первые результаты демонстрируют возможность точно контролировать такие эксперименты. В то же время ученые отмечают необходимость независимых исследований, чтобы оценить реальные последствия технологии.

Предварительные наблюдения показали, что добавление щелочного вещества не имело заметного влияния на планктон, рыбу и личинки омаров, однако влияние на взрослые популяции рыб пока не оценивалось. Район исследования является важным местом для вылова омаров, трески и пикши, поэтому дальнейший мониторинг будет особенно тщательным.

В то же время метод вызывает серьезные дискуссии. Критики отмечают, что долгосрочное влияние повышения щелочности океана на морские экосистемы до сих пор недостаточно изучено. По словам директора по охране природы Общества охраны морской среды Гарета Каннингема, такие технологии могут быть ресурсоемкими, а их экологический эффект пока остается неопределенным.

Кроме того, эксперты отмечают: чтобы метод действительно повлиял на глобальные выбросы, ежегодно пришлось бы добавлять в океан миллиарды тонн щелочных веществ. Это вызывает опасения относительно накопления металлов и потенциального влияния на морское биоразнообразие.

Несмотря на споры, подобные подходы уже применялись ранее. Например, в скандинавских реках в 1980-х годах добавление щелочных веществ помогло восстановить популяции рыбы, пострадавшие от кислотных дождей.

Впрочем, многие ученые отмечают: даже если геоинженерные методы сработают, они не могут заменить главное решение проблемы — сокращение выбросов парниковых газов.

Напомним, рыболовные команды у побережья США продолжают случайно извлекать из океана старые боеприпасы с химическими веществами. Из-за контакта с ними члены экипажей получают серьезные химические ожоги, а улов приходится уничтожать.