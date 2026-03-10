"Пьяная" комета: астрономы раскрыли неожиданный состав межзвездного объекта 3I/ATLAS

Комета 3I/ATLAS содержит много алкоголя

Знаменитая межзвездная комета 3I/ATLAS , сейчас возвращающаяся в глубокий космос, продолжает удивлять астрономов своим составом. Исследователи обнаружили, что этот космический гость содержит неожиданную комбинацию молекул, в частности, огромное количество спирта и цианида.

Об этом пишет Popular Science.

Уникальный след из другой солнечной системы

С момента открытия кометы в июле 2025 года ученые месяцами анализировали ее поведение, ведь 3I/ATLAS является лишь третьим известным межзвездным объектом, пролетевшим через нашу часть галактики. Это означает, что ледяная глыба несет в себе бесценную информацию о других звездных регионах.

"Наблюдение за 3I/ATLAS похоже на снятие отпечатков пальцев с другой солнечной системы", - объясняет астроном Американского университета Натан Рот.

Изучив данные, собранные в конце 2025 г. с помощью радиотелескопов ALMA в Чили, команда выяснила, что комета переполнена метанолом и цианистым водородом (HCN). И если азотсодержащий HCN часто встречается в подобных объектах, то столь высокое содержание метанола стало для астрономов сюрпризом.

Во время наблюдений соотношение метанола к цианистому водороду составляло от 70 до 120, что делает 3I/ATLAS одной из самых богатых метанолом комет в истории науки.

Нетипичная среда формирования

Полученные данные свидетельствуют о том, что это космическое путешественница сформировалось в среде, очень отличающейся от стандартных моделей Солнечной системы.

Прежде чем приблизиться к Солнцу, ореол пыли и обломков вокруг 3I/ATLAS, который называют запятой, состоял преимущественно из углекислого газа. Однако под влиянием солнечного тепла объект начал высвобождать большие объемы метанола и HCN.

Астрономы установили, что цианистый водород выходит в основном из ядра, тогда как спирт рассеивается как из ядра, так и из частиц льда в самой коме. Хотя точное место рождения 3I/ATLAS, по всей вероятности, навсегда останется загадкой, каждая новая деталь постепенно заполняет пробелы в наших знаниях о глубоком космосе.

Напомним, межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел странные изменения в Солнечной системе . Ученые смогли отследить форму и излучение льда, из которого состоит комета.